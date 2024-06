Ex-Ilva, corsa a tre per prendersi l'acciaio di Taranto: ecco i nomi

Ex-Ilva, iniziano le visite dei tre potenziali acquirenti. Acciaierie d'Italia pronta al rilancio

In questi giorni si sta delineando il futuro dell'ex Ilva. Un momento atteso e strategico per l'industria siderurgica italiana, che inizia da un rinnovo del suo management con le nomine di Benedetto Valli alla direzione dello stabilimento di Taranto e quella di Giampaolo Franchi per l'Information Technology. Parallelamente, come scrive La Stampa, sono partiti i sopralluoghi dei possibili investitori: in prima linea il tandem Vulcan Green Steel e Steel Mont, seguiti dalla prossima visita in Italia del gruppo Metinvest.

L'agenda è già piena per i prossimi giorni. La delegazione di Vulcan Green Steel e Steel Mont, composta da otto persone, ha in programma un tour che prevede tappe a Novi Ligure, Genova (nel sito di Cornigliano), e infine a Taranto, epicentro della siderurgia italiana. La prossima settimana è invece dedicata alla visita del gruppo Metinvest, produttore di ferro e acciaio con base in Ucraina, che inizierà il proprio sopralluogo dall'imponente sito di Taranto per proseguire verso gli stabilimenti del Nord Italia. Inoltre Metinvest è già coinvolto in un importante progetto a Piombino con oltre 2 miliardi di euro di investimento per un impianto green, da 1.500 posti di lavoro, con l’obiettivo di rilanciare il polo siderurgico toscano.

Anche se per ora Vulcan Green Steel, Steel Mont e Metinvest sono i soli attori confermati, non sono da escludere altri gruppi industriali. Infatti tra i potenziali pretendenti ci sarebbero anche, secondo indiscrezioni ricorrenti, il gruppo cremonese Arvedi e Marcegaglia.

In ogni caso l'attenzione del governo, attraverso il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, rimane alta. L'obiettivo è chiaro: avviare il più presto possibile le procedure per trovare un partner con cui condividere e portare avanti il progetto di decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto, passaggio ormai ineludibile vista la direzione presa dalle politiche Ue.