Acciaierie d'Italia, nuove nomine nel management

Taranto Ex Ilva

Acciaierie d'Italia rinforza la prima linea manageriale

Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria è lieta di annunciare con effetto immediato la nomina di Benedetto Valli come Direttore dello stabilimento di Taranto e Giampaolo Franchi come Direttore dell’Information Technology. Entrambi riporteranno al Direttore Generale, Maurizio Saitta.

Valli, la cui esperienza nel settore siderurgico abbraccia tutti i processi operativi, continuerà il percorso avviato nel programma di ripartenza e rilancio, mettendo a disposizione competenze, capacità operative e conoscenze dell’ambiente. Franchi ha sviluppato la propria carriera nell’ambito dell’IT e della Cyber Security, vantando solide esperienze anche nell’innovazione tecnologica.