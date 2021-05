Ex Ilva:condannato a 3 anni e mezzo ex governatore Vendola

EX ILVA: VENDOLA CONDANNATO

L'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dalla Corte di Assise di Taranto al termine del processo "Ambiente Svenduto". L'accusa per l'ex governatore era di concussione in relazione ai presunti tentativi di ammorbidire i controlli sui livelli di inquinamento ambientale che sarebbe stato provocato dallo stabilimento siderurgico ex ILVA.

Ex Ilva: processo, 22 e 20 anni per Fabio e Nicola Riva

Ventidue anni per Fabio Riva, 20 per Nicola Riva: questa la sentenza della Corte d'Assise per il processo con 47 imputati relativo al reato di disastro ambientale dell'Ilva con la gestione Riva, letta stamattina in aula dalla presidente Stefania D'Errico alle 10.45. I pm aveva i chiesto 28 anni per Fabio Riva e 25 per Nicola Riva, ex proprietari ed amministratori dell'azienda.

Ex Ilva: Corte Assise dispone confisca impianti Taranto

La Corte d'Assise di Taranto ha disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per il reato di disastro ambientale imputato alla gestione Riva. La confisca era stata chiesta dai pm. La misura e' nel dispositivo di sentenza letto stamattina in aula dal presidente Stefania D'Errico

Ex Ilva: Buffo condannato a 4 anni, Capogrosso a 21

Adolfo Buffo, ex direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto, ed attuale direttore generale di Acciaierie d'Italia (societa' tra ArcelorMittal Italia e Invitalia), e' stato condannato a 4 anni. Per Buffo, i pm avevano chiesto la condanna a 20 anni. A Buffo era contestata anche la responsabilita' di due incidenti mortali sul lavoro. Ventuno anni di reclusione sono stati invece inflitti all'ex direttore del siderurgico Luigi Capogrosso (28 la richiesta dei pm) e 21 anni anche per Girolamo Archina', ex consulente dei Riva per le relazioni istituzionali (28 la richiesta dei pm).

EX ILVA, CORTE ASSISE DISPONE CONFISCA AREA A CALDO

Confisca degli impianti di area a caldo dell'ILVA di Taranto. È quanto disposto dalla Corte di Assise di Taranto.