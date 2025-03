Ex Ilva, Tabarelli (Nomisma Energia): "Nessuno vuole rischiare di chiudere un impianto così strategico"

"Sono venuto principalmente per ascoltare, anche perché, per questioni procedurali e normative, in questo momento non posso parlare molto. Tuttavia, ci tenevo a esprimere la mia soddisfazione per questa iniziativa, che considero molto importante". A dichiararlo è il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, ospite all'evento “Ex ILVA: un passato da difendere, un futuro da costruire”, promosso da A.I.G.I. (Associazione Indotto Ex Ilva e General Industries) con il sostegno della Confederazione AEPI e moderato da Marco Scotti, condirettore di Affaritaliani.it.

"Il mio compito, in qualità di esperto, parte da lontano ma si basa su elementi fondamentali: sono ricercatore e professore di economia, specializzato nell’allocazione ottimale delle risorse. La scienza economica ha il compito di creare valore, soprattutto in contesti difficili e complessi come quello che voi conoscete bene, forse anche meglio di me. Siamo in un momento cruciale, un vero e proprio tipping point, e la situazione è estremamente complessa", spiega.

"Ho notato", continua Tabarelli, "che è in corso una mostra su Caravaggio, e trovo che il chiaroscuro delle sue opere sia una metafora perfetta per descrivere la realtà che stiamo vivendo: momenti di luce e ombra, un equilibrio precario tra capolavoro e tragedia. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’acciaio, eppure il paradosso è che proprio Taranto, una città che lo produce, si trova in una condizione difficile. Ma questa non è una novità per l’industria italiana. Qui sotto ho visto aziende come Iveco e Saipem: l’industria in Italia è una sfida continua, forse tra le più difficili al mondo. Non voglio fare polemica, ma la pressione su questo stabilimento, e su altri come quelli di Genova, Racconigi e Salerno, è enorme. Se riusciremo a superare questa fase, lo faremo con grande slancio. Il progetto in corso riguarda la decarbonizzazione, l’occupazione e il prezzo dell’acciaio, elementi fondamentali per il territorio. Ieri il ministro ha incontrato i sindacati: siamo nella fase finale, ma servirà molta energia, come è già servita in passato".

"L’Europa punta sull’innovazione e noi siamo una delle più grandi democrazie al mondo. Il problema ambientale è centrale, e negli ultimi dieci anni l’Italia ha investito oltre 2 miliardi di euro per la tutela ambientale e la modernizzazione degli impianti", prosegue. "Ricordo bene quando, un anno fa, ho parlato di questo tema e le mie parole sono finite sui giornali. Non voglio ripetermi, ma è un dato di fatto che oggi l’impianto di Taranto sia tra i più puliti al mondo, grazie a regolamenti ambientali rigorosi e tecnologie avanzate".

"Nessuno vuole rischiare di chiudere un impianto così strategico. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni. C’è chi ha manifestato interesse per l’acquisizione, e chiunque lo farà dovrà dimostrare competenza nella produzione di acciaio, innovazione tecnologica e rispetto delle normative. Tecnologie come gli abbattitori di polveri e un uso efficiente dell’energia sono cruciali, soprattutto considerando il costo elevato del gas, che oggi è un problema serio. Ho sempre sostenuto che l’Italia dovrebbe sfruttare le risorse di gas naturale presenti nel nostro sottosuolo, come quelle del Nord Adriatico, per ridurre i costi e la dipendenza da fornitori esteri come il Qatar e gli Stati Uniti. Speriamo che si possa trovare una soluzione vantaggiosa per tutti", continua.

"Questa iniziativa è preziosa per il futuro dell’industria e del Mediterraneo meridionale", sostiene l'economista, che continua: "Ho avuto modo di parlare con molte persone e sentire il loro punto di vista. Ieri, qualcuno mi ha ringraziato dicendo: Grazie per quello che fai per il mio Sud. È un tema che riguarda tutti: il Nord e il Sud dell’Italia, così come l’Europa. Il processo di deindustrializzazione del continente è un fenomeno preoccupante che dobbiamo contrastare con ogni mezzo possibile. Abbiamo un’occasione unica per rilanciare il settore. Dobbiamo far crescere un tessuto di piccole e medie imprese intorno ai grandi poli industriali, come avviene in altre aree del paese, da Sassuolo a Treviso, fino a Pordenone, dove parlerò dopodomani a Confindustria."

"Il Sud ha affrontato sfide enormi: basti pensare alle grandi aziende come Italsider e Ilva, realtà gigantesche, con impianti di dimensioni imponenti, così come lo sforzo richiesto per mantenerle operative. Non è un caso che anche la nostra ministra abbia un compito gigantesco. Ora dobbiamo rimanere uniti e lavorare insieme per superare questa fase. Questa giornata è un contributo fondamentale per evitare che si parli di Taranto solo sui giornali in termini di scontro, problemi e polemiche. Dobbiamo riportare al centro il valore del lavoro, dell’innovazione e della crescita economica. Se falliamo, rischiamo di creare un nuovo caso Bagnoli e non possiamo permettercelo. Questa è una grande opportunità e dobbiamo coglierla fino in fondo. Grazie a tutti per questa iniziativa", conclude infine Tabarelli.