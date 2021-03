Ex Mediobanca nel team di Canzonieri: Vigo lascia DC Advisory per Nextalia

Comincia a prendere forma il team di Francesco Canzonieri in Nextalia, la Sgr promossa dal banker ex co-head del corporate&investment banking di Mediobanca e che poche settimane fa ha visto la luce con l’appoggio di investitori di peso come Intesa Sanpaolo, Unipol, Coldiretti e la stessa Piazzetta Cuccia, di cui Canzonieri continuerà ad essere senior advisor.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, della squadra farà parte anche Alberto Vigo, esperto di M&A che già aveva lavorato a stretto contatto con il banker ideatore del deal bancario Intesa-Ubi fino a settembre 2019 per poi andare ad assumere la guida in Italia dell’advisor finanziario globale DC Advisory, controllato dal gruppo giapponese Daiwa Securities. In Piazzetta Cuccia dov'era arrivato nel 2016 per rafforzare il segmento mid-cap, Vigo aveva seguito da vicino la cessione di Yoox al colosso del lusso svizzero Richemont.

Nextalia, presieduta da Francesco Micheli, nome noto della finanza tricolore, opererà nei fondi chiusi e nel private equity, ampliando l’offerta di servizi alla consulenza strategica. Una boutique d’investimento a 360°.

@andreadeugeni