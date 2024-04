Exor, Elkann delinea il futuro: Ferrari e lusso. E si punta forte sulla salute

Exor, Elkann e la diversificazione del gruppo. Il futuro passa dalla "Salute"

Exor ha chiuso il 2023 con un utile consolidato di 4,194 miliardi di euro, in calo di 33 milioni rispetto ai 4,277 miliardi del 2022. Il Nav (net asset value) è salito del 25,7% a 35,513 miliardi, con il Nav per azione in aumento del 32,7%. Il cda ha proposto all’assemblea il pagamento di un dividendo di 0,46 euro per azione, per un totale di circa 100 milioni di euro. Questo è il passato, ma John Elkann pensa anche al futuro e nella consueta lettera agli azionisti delinea la strategia del gruppo. Sarà una società di investimento sempre più concentrata nel lusso, che vede la sua massima espressione in Ferrari, ma anche - riporta Il Sole 24 Ore - un gruppo con un presidio che sta divenendo sempre più importante nel mondo della salute.

Il Cavallino Rampante, nei numeri, con i suoi 75 miliardi di capitalizzazione, e nelle sfide future, prima tra tutte l’elettrificazione, - prosegue Il Sole - resta uno dei motori della società che fa capo alla famiglia Agnelli. Se Stellantis e Ferrari rappresentano la "storia" più importante di Exor, è altrettanto vero che la società ha un portafoglio oggi sempre più diversificato. E l’impegno nel settore della salute è sempre più evidente: dopo la vendita di PartnerRe quasi 4 miliardi di euro - ricorda il presidente John Elkann - sono stati investiti in questo settore. Anche perché, ha voluto spiegare Elkann: "L’aumento del costo dei servizi sanitari, unito alla carenza di personale medico sta portando a una richiesta di nuovi approcci innovativi nell’affrontare i problemi sanitari globali".