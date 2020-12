Exor investe nel lusso in Cina: 80 milioni per lo sviluppo di Shang Xia

Exor investe con Hermes International in Cina nel settore del lusso di alta gamma: accompagneranno insieme Shang Xia nella sua prossima fase di sviluppo. La holding della famiglia Agnelli sottoscriverà infatti un aumento di capitale riservato da 80 milioni di euro, che le permetterà di acquisire la quota di maggioranza. I gruppo francese Hermes, che ha accompagnato con successo Shang Xia nella prima fase del lancio, resterà un azionista importante insieme a Exor e alla fondatrice Jiang Qiong Er.

Per la società guidata da John Elkann si tratta del primo investimento diretto in Cina, coerente con quanto annunciato lo scorso anno in occasione del lancio del nuovo piano industriale della holding e che aiuterà Shang Xia ad acquisire una dimensione globale. Il gruppo del dragone possiede boutique in posizioni esclusive a Shanghai, dove e' stata fondata, e a Pechino, Chengdu, Hangzhou, Shenzhen e Parigi. Nell'anno del Covid è cresciuto e nel 2021 sono previste nuove aperture a Singapore e Tapei

"Siamo felici di potere condividere con Shang Xia la nostra esperienza nello sviluppare brand di lusso globali e lo spirito imprenditoriale che portiamo in tutte le nostre aziende", ha spiegato Elkann, sottolineando che "con Hermes puntiamo ad accompagnare Jiang Qiong Er negli anni a venire, aiutandola a costruire una grande azienda".

Soddisfazione anche da parte di Axel Dumas, presidente esecutivo di Hermes: "Siamo orgogliosi della strada fatta da Shang Xia negli ultimi dieci anni, dimostrando la nostra fiducia nel modello unico del brand e nella proposta originale", ha detto, spiegando di "condividere con Exor la cultura imprenditoriale con cui costruiremo nuovi successi per Shang Xia".