Exor, oltre tre miliardi di profitti. Ai soci un dividendo di 43 centesimi

Exor ha chiuso il 2019 con un risultato netto pari a 3,053 miliardi di euro, in crescita di 1,7 miliardi rispetto al 2018. A spingere il risultato, che include il guadagno netto realizzato con la cessione di Magneti Marelli da parte di Fca, "il miglioramento delle performance complessive delle partecipate". Il cda del gruppo proporra' ai soci un dividendo pari a 43 centesimi per azione, per un totale di circa 100 milioni, in linea con quello del 2018. Sul fronte del 'Nav' (Net asset value, ndr) l'incremento e' stato di oltre il 30%, passando da 19,74 miliardi di dollari a 26,155 miliardi di dollari.