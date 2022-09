Exor, PartnerRe azzoppa gli Agnelli: nel semestre l'utile affonda a 265 mln

Exor, il risultato del primo semestre 2021 includeva una perdita non ricorrente (507 milioni di euro) derivante dal deconsolidamento di Fca

Utile in calo per Exor nel primo semestre del 2022: la holding della famiglia Agnelli chiude il periodo con un utile consolidato di 265 milioni di euro rispetto a 838 milioni del corrispondente periodo del 2021. Il nav, net asset value al 30 giugno 2022 ammonta a 25,5 miliardi rispetto ai 31 miliardi al 31 dicembre 20. Il nav per azione mostra un calo del 17,4% comparato al 14,3% del Msci World Index

Il calo dell'utile netto di 573 milioni di euro, spiega il gruppo, è principalmente attribuibile al risultato delle società controllate e collegate, in particolare di PartnerRe. Il risultato del primo semestre 2021 includeva una perdita non ricorrente (507 milioni di euro) derivante dal deconsolidamento di Fca, a seguito della fusione con Psa.

La posizione finanziaria netta consolidata di Exor al 30 giugno 2022 è negativa per 4.546 milioni di euro e riflette una variazione negativa di 622 milioni di euro rispetto alla posizione finanziaria negativa di 3.924 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Nella prima metà del 2022 la holding ha acquistato azioni per un importo totale di 100 milioni di euro. Il 29 luglio 2022 Exor ha acquistato 581.451 azioni ordinarie per un controvalore complessivo investito di 37,1 milioni di euro: detiene 11.378.632 azioni ordinarie proprie (4,72% del capitale sociale totale emesso).