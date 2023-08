Extraprofitti, Moody's critica ma per i suoi errori non paga nessuno

Moody's boccia la tassa sugli extraprofitti, l'opinione delle agenzie di rating non arriva mai in modo casuale

Moody's, l'agenzia di rating, ha lanciato strali sulla tassazione degli extra-profitti delle banche italiane e fa bene, perché quanto dichiarato è solo una sua opinione. Cosa ha dichiarato Moody's? Per questa società la tassazione diventa “credit negative” ergo quanto richiesto dal Governo Meloni è sbagliato.

Ora, un'agenzia di rating si occupa di numeri, quindi vediamo di metterne in evidenza qualcuno:

il salvataggio delle banche in Italia fino ad oggi è costato 36 miliardi di euro; negli ultimi sei anni i fallimenti di Banca Etruria, Banca Marche, le Casse di Risparmio di Ferrara e di Chieti, ecc. sono costate 4,7 miliardi di euro.

Qualche agenzia di rating è intervenuta? Avete notato che i certificatori dei bilanci hanno sempre dato parere favorevole fino a quando non si sono scoperti “gli altarini”? L'attuale tassazione copre a malapena il 10% di quanto sborsato fino ad oggi dalla tasche dei contribuenti, quindi, sarebbe appropriato che le banche cominciassero a ritornare i capitali sottratti all'economia reale.

Domande in serie: quanti finanziamenti avremmo potuto fare alle nostre aziende con 36 miliardi? Avete notato che le agenzie di rating danno la loro “opinione” (qualche volta non richiesta) e non lo fanno mai in modo casuale? Un'ultima domanda: quando le agenzie di rating “sbagliano” nel dare la loro opinione o fare una valutazione su un determinato prodotto finanziario o su una Nazione perché non pagano mai?

Forse sarebbe il caso di metterci una pietra sopra rammentando alle banche che sarebbe ora di ricominciare a collaborare con le famiglie e con le aziende utilizzando degli algoritmi più confacenti al mercato attuale. Est modus in rebus – esiste una misura nelle cose.