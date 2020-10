EY Capri Digital Summit. Ripa (Open Fiber): "La fibra ottica è la rivoluzione digitale italiana"

EY Capri Digital Summit 2020. L'intervento di Elisabetta Ripa, CEO di Open Fiber

In occasione della tredicesima edizione dell’EY Capri Digital Summit, quest'anno intitolato “A New Brave World”, esponenti del mondo istituzionale, accademico ed economico si sono confrontati per disegnare una strategia coraggiosa per il futuro del Paese. Infrastrutture, digitale e cambiamenti nei consumi e nella produzione di beni e servizi sono i grandi temi individuati da EY dai quali passa il futuro del Paese e ai quali ha dedicato i quattro panel del Summit.

Elisabetta Ripa, CEO di Open Fiber ha partecipato al panel tenutosi oggi, nella seconda giornata dell'EY Capri Digital Summit, dedicato al tema sulle sfide prioritarie in ambito digitale per recuperare competitività sul piano europeo.

La CEO ha posto l'attenzione sulla necessità di "indirizzare gli investimenti verso quello che è l'obiettivo che ci siamo dati tutti, cioè dotare il Paese di un'infrastruttura in fibra ottica che dia vita a quella rivoluzione digitale che tutti stiamo aspettando".

"Dobbiamo indirizzare gli investimenti nella rete di accesso" - continua la Ripa - "Dobbiamo completare quello che noi in Open Fiber stiamo realizzando da 3 anni: stiamo accelerando e siamo riusciti a coprire un terzo del Paese con la fibra ottica".

"Per proseguire nel percorso verso la rivoluzione digitale sarà fondamentale uno spirito di grande proattività, partnership con tutti gli stakeholder coinvolti in questo progetto ed l'importante processo di semplificazione portato avanti con determinazione del governo che ci potrà portare verso quella accelerazione di cui abbiamo bisogno".

"Noi continueremo ad abilitare nuovi servizi, in particolare i contenuti verso le piattaforme e le infrastrutture affinchè il Paese recuperi il suo ritardo rispetto a ad altre realtà'' conclude Elisabetta Ripa, CEO di Open Fiber con parole piene di speranza verso il futuro a testimonianza della perseveranza dell'Azienda.