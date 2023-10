Famiglie italiane sempre più povere, dati choc: il 63% non arriva a fine mese

I dati Eurostat: il 63% delle famiglie italiane fatica ad arrivare a fine mese

"Almeno il 63% delle famiglie in Italia fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Quasi due nuclei familiari su tre, in sostanza, ammettono di avere «qualche difficoltà» a far quadrare i conti. Il dato arriva da Eurostat, l’istituto di statistica dell’Unione europea, ed è riferito al 2022". Lo riporta La Stampa di oggi, che aggiunge: "Tra i grandi Paesi siamo quelli messi peggio: la percentuale di famiglie in difficoltà varia da meno di un quarto in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Lussemburgo all’80% in Bulgaria, fino all’89% in Grecia. La media europea è del 45,5%, noi abbiamo numeri più alti anche di Francia, Spagna, Portogallo e Polonia".

«L’Italia che abbiamo sotto agli occhi è quella in cui crescono e si moltiplicano drammaticamente le disuguaglianze – spiega Elly Schlein a La Stampa –. Tutto dovrebbe suggerire al governo di intervenire subito e investire in sanità, scuola, welfare. E invece è proprio su questi settori che si continua a tagliare».

Stessi toni sferzanti da Giuseppe Conte: «Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni potrebbero approfittarne per riscoprire la realtà e decidere di muovere finalmente un dito con misure su carovita, caro mutui, caro carburante – dice il presidente M5s a La Stampa –. Nel loro “carrello tricolore” solo un “pacco” agli italiani: taglio ai sostegni per chi è in difficoltà, nessuna misura d'impatto per il ceto medio, tagli agli aiuti contro il caro carburante, contratti più precari, no al salario minimo legale».