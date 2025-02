Fastweb il segmento dedicato alle imprese cresce del 10% nel 2024 meglio di Tim Enterprise

Fastweb chiude il 2024 con ricavi in crescita del 7% a 2,8 miliardi di euro. I conti

Fastweb chiude il 2024 con ricavi in crescita del 7% a 2,8 miliardi di euro, l'ultimo in solitaria perché, dall'anno prossimo, si vedranno in bilancio i risultati del consolidamento con Vodafone Italia, acquisita dalla casa madre Swisscom per circa 8 miliardi. La società a banda ultralarga guidata dall'ad Walter Renna che ora si chiama Fastweb+Vodafone (in attesa di un nome migliore) ha registrato una buona crescita nella telefonia fissa (retail e wholesale) ossia il suo core business, del 6% a 3,4 milioni.

Meglio ha fatto la Business Unit Enterprise, con ricavi in aumento a 1, 249 miliardi ( che rappresentano quasi il 50% del totale). I servizi alle imprese sono cresciuti in casa Fastweb nel 2024 del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023. La performance, scrive l'azienda nel comunicato, è stata realizzata "grazie alla costante focalizzazione sulla qualità del servizio e lo sviluppo di soluzioni a valore aggiunto basate sul Cloud, il 5G e i servizi di cyber security e la loro progressiva integrazione con l’Intelligenza Artificiale".

Meno bene, sul fronte della crescita dei ricavi per i servizi alle imprese, è andata a Tim che ieri ha rilasciato i risultati 2024. La società guidata da Pietro Labriola ha visto infatti in questo segmento, Tim Enterprise, i ricavi annuali crescere del 4,1% pari a 3,3 miliardi di euro. Secondo gli analisti sarà proprio in ambito dei servizi alle imprese che ci sarà maggior concorrenza tra Tim e Fastweb ora fusa con Vodafone. Tim ha comunque messo le mani avanti: nel comunicato dei conti infatti risulta che il valore dei contratti firmati nei 12 mesi è in crescita a 4,1 miliardi "con il contributo del Polo Strategico Nazionale (520 milioni di euro di entrate rispetto ai 300 milioni di euro del 2023)". Fastweb dalla sua può contare sull’avvio dell’operatività del Supercomputer Nvidia per l’AI generativa e lo sviluppo del modello linguistico MIIA (Modello Italiano Intelligenza Artificiale) attraverso dati certificati.

Quanto ai numeri la società a banda ultralarga ha visto anche una crescita dei clienti mobili, al momento è operatore virtuale al momento su rete Tim e Wind Tre ma ovviamente saranno trasferiti su rete Vodafone, con 3,9 milioni di sim attive in aumento del 12% e clienti “convergenti” (fisso e mobile) al 44% (+2 rispetto all’anno precedente). In aumento anche i numeri di Fastweb Energia. Gli utenti sono 60mila con una percentuale di clienti “convergenti” (servizio elettrico + fisso o mobile) molto elevata all' 81% della customer base. In crescita anche il segmento Wholesale: in dodici mesi il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali sale del 40% a quota 905mila con ricavi a 360 milioni di euro (+16%).