Fed: "Inflazione non transitoria".Accelerazione tapering sul tavolo a dicembre

Powell: "Transitorio non è più il termine più accurato per descrivere la natura dell'attuale livello di inflazione"

"E' il momento di rinunciare all'aggettivo transitoria riferito all'inflazione", così la Federal Reserve mette sul tavolo l'accelerazione del tapering (il taglio graduale degli acquisti di titoli su larga scala) già nel prossimo meeting di dicembre. Le parole del presidente della Fed Jerome Powell fanno accelerare al ribasso l'azionario Usa, già in calo, dopo che per l'amministratore delegato di Moderna Stephane Bancel i vaccini attuali potrebbero essere meno efficaci contro la nuova variante Omicron del coronavirus.

Powell ha dichiarato che la banca centrale discuterà della possibilità di accelerare il tapering durante la riunione di dicembre, nonostante la comparsa della variante Omicron. "L'economia è molto forte e le pressioni inflazionistiche sono alte, ed è quindi opportuno, a mio avviso, considerare di concludere il tapering dei nostri acquisti di asset forse qualche mese prima", ha spiegato il banchiere centrale durante un'audizione al Senato Usa.

"Il mercato azionario è focalizzato sul flusso di notizie legate a Omicron", ha affermato Jim Paulsen, chief investment strategist per Leuthold Group. Ieri "il sentiment stato rafforzato da notizie rassicuranti dal Sud Africa secondo cui i suoi sintomi sembravano essere lievi, e questa mattina e' stata scosso dalla notizia di Moderna che Omicron potrebbe invalidare i nostri vaccini esistenti e necessitare di un vaccino nuovo e migliorato che potrebbe richiedere mesi".

"Non c'è mondo, credo, in cui l'efficacia sia allo stesso livello che abbiamo avuto con Delta", ha detto Bancel al Financial Times in un'intervista. Ha detto che gli scienziati con cui ha parlato si aspettano un "calo materiale" nell'efficacia degli attuali vaccini contro Omicron. Bancel ha poi predetto che i produttori di vaccini avrebbero bisogno di diversi mesi per produrre in serie un vaccino che sia efficace contro Omicron.



"Il suo tono contrasta con quelli di Pfizer e BioNTech che suggerivano che qualsiasi nuovo vaccino sarebbe stato in grado di essere modificato abbastanza rapidamente. I suoi commenti piuttosto schietti hanno anche visto i prezzi del petrolio scendere bruscamente, poiche' un mercato sempre piu' nervoso reagisce con preoccupazione alle prospettive di ulteriori restrizioni e riduzione della domanda", ha affermato Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets.

"Mentre guardiamo al resto della settimana, il calo dei mercati di questa mattina mostra che il sentiment e' destinato a rimanere estremamente volubile fino a quando non avremo un'idea più chiara di ciò che verra' dopo quando si tratta della nuova variante", ha affermato Hewson. Gli investitori attendono poi la testimonianza di Powell per avere indizi su come la nuova variante potrebbe avere un impatto sulle prospettive di inflazione e gli aumenti dei tassi di interesse. Powell dovrebbe dire che il nuovo ceppo potrebbe intensificare i problemi della catena di approvvigionamento che hanno alimentato un picco dell'inflazione.

"Se il ceppo Omicron richiedesse nuovi lockdown, metterebbe la banca centrale in una posizione difficile peggiorando l'inflazione e rafforzando le richieste di aumenti dei tassi proprio mentre l'economia e i mercati subiscono un colpo", ha affermato Seema Shah, chief strategist di Principal Global Investors. "Stavamo iniziando a vedere questo barlume di speranza che alcuni dei vincoli dal lato dell'offerta stessero iniziando ad allentarsi", ha detto Shah. "Se torniamo in modalita' panico, guarderesti quei colli di bottiglia dal lato dell'offerta esacerbati".