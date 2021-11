Fed, Powell confermato alla presidenza. Biden: "Abbiamo bisogno di stabilità"

Fed, secondo mandato per Jerome Powell. Biden nomina Brainard vice presidente

Il presidente statunitense, Joe Biden, ha annunciato la nomina di Jerome Powell per un secondo mandato alla guida della Federal Reserve. Mentre l'unica antagonista emersa per l'incarico, Lael Brainard, sarà invece vicepresidente del board dei governatori, incarico ricoperto fino al prossimo 31 gennaio da Richard Clarida.

In una nota diffusa il presidente ha rimarcato la "determinante" leadership di Powell durante la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. "Se vogliamo continuare a costruire sul successo economico di quest'anno abbiamo bisogno di stabilità e indipendenza alla Federal Reserve. E ho piena fiducia, dopo la loro prova del fuoco negli ultimi 20 mesi, che il presidente Powell e la dottoressa Brainard forniranno la forte leadership di cui il nostro paese ha bisogno", ha detto Biden.

In particolare, "sono fiducioso che il focus del presidente Powell e della dottoressa Brainard sul tenere l'inflazione bassa, i prezzi stabili e sulla massima occupazione renderà l'economia più forte che mai", ha sottolienato Biden. Le nomine dovranno poi essere confermate dal Senato.

Il momento è infatti delicato sia per la ripresa post-pandemica ma soprattutto per l'inflazione alle stelle, e in particolare i prezzi energetici, mentre da più parti ci sono pressioni per intraprendere nuove azioni come il rilascio delle riserve strategiche di greggio: solo la settimana scorsa Joe Biden ha chiesto al capo della Federal Trade Commission (FTC) di indagare se le compagnie petrolifere stanno aumentando illegalmente i prezzi del gas.

Nel frattempo, dopo la riconferma di Powell, brindano i mercati: i future a Wall Street aumentano i guadagnai. Nel primo pomeriggio i future sul Dow Jones segnano +0,43% quelli sullo S&P +0,40% e quelli sul Nasdaq +0,48%.