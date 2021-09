Fenix Entertainment, il Cda approva il primo semestre: ricavi a +614%

Il Consiglio di Amministrazione di Fenix Entertainment S.p.A, società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Tino Silvestri, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021, redatta secondo i principi dell’OIC 30 sottoposta a revisione contabile limitata.

Il primo semestre 2021 si è concluso con un valore della produzione cresciuto del 614,54%, attestandosi a euro 13.337.345 (1.866.576 euro nello stesso periodo dell’anno precedente) e un utile netto aumentato del 114,82%, pari a euro 598.585 rispetto a euro 283.436 realizzato nei primi 6 mesi del 2020. Le produzioni cinematografiche hanno sviluppato ricavi per euro 7.945.000, attraverso il verificarsi di ricavi sospesi per competenza negli esercizi precedenti, derivanti principalmente dalla vendita internazionale di diritti di sfruttamento delle opere prodotte. Al 30 giugno 2020 erano state pari ad Euro 494.122 con un incremento pari al 1.579%.

Riccardo Di Pasquale, Amministratore Delegato e fondatore di Fenix Entertainment, ha commentato: “Siamo più che orgogliosi dei risultati raggiunti. In un periodo storico particolare, che ha visto favorire alcuni settori come il nostro solo se affrontati con prodotti nuovi e fruibili anche con i new media, siamo stati in grado di confermare il nostro trend di forte sviluppo e crescita incessante, grazie all’impegno dei grandi professionisti che costituiscono l’ossatura portante della nostra azienda. L’aumento riportato su tutte le voci di conto economico e il miglioramento della posizione finanziaria, attestano la capacità digestione di una crescita che ha visto mese dopo mese il nascere di nuovi importanti progetti. Ci siamo dedicati in questo periodo anche a rafforzare la nostra organizzazione con nuovi professionisti di grande valore che si sono uniti alla Società. Possiamo confermare la bontà del nostro business model, la forte reattività che ci contraddistingue e la capacità di controllo delle filiere produttive”.