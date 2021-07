Ferragamo,i colpi di mercato si pagano. A Gobbetti fra stipendio e bonus 8 mln

L’arrivo di Marco Gobbetti da Burberry a Ferragamo è stato un autentico colpo di mercato. Inatteso, così pare che la maison fiorentina del lusso che per liberarsi anticipatamente dell’amministratore delegato Micaela le Divelec dovrà staccare un assegno di 1,97 milioni di euro, dovrà corrispondere un compenso stratosferico per essersi riuscita ad assicurare il timoniere del colosso della moda britannico che nell’anno nero del settore ha battuto le attese.





Lo scrive Repubblica, secondo cui Gobbetti ha avuto un incentivo per andare a guidare il rilancio di Ferragamo, legato anche alla performance dei titoli in Borsa. Pacchetto che in caso di successo, rivela il quotidiano del gruppo Gedi, potrebbe arrivare a valere quanto incassa un altro outsider del mercato sempre a Firenze: quel Marco Bizzarri, fautore del rilancio di Gucci, che tra stipendio e bonus si porta a casa 8 milioni di euro l’anno.