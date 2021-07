Ferragamo, le Divelec fino al 7 settembre. Buonuscita da 1,974 milioni

Il consiglio di amministrazione di Salvatore Ferragamo ha approvato l'accordo raggiunto con l'amministratore delegato Micaela le Divelec Lemmi per la prosecuzione del rapporto di collaborazione fino al board del 7 settembre 2021, con dimissioni e cessazione a tale data dall'incarico di consigliere e amministratore delegato della società e di tutte le società del gruppo.

A partire da quella data, spiega una nota, tutti i poteri esecutivi resteranno in capo al vice presidente, Michele Norsa. Il presidente Leonardo Ferragamo, a nome del consiglio di amministrazione della società e dell'azionista di controllo Ferragamo Finanziaria, esprime a le Divelec "i più sinceri ringraziamenti per l'importante lavoro svolto nel ruolo di amministratore delegato dal 2018, guidando la società con impegno e dedizione anche nella delicata fase della pandemia, e per avere contribuito all'avvio di un percorso di trasformazione del gruppo in ottica di customer centricity e cultura retail che saranno la base per i futuri sviluppi della nostra azienda".

Sarà riconosciuto al Ceo uscente, oltre alle componenti fisse della remunerazione dovute pro rata temporis, un corrispettivo per la cessazione anticipata del rapporto e a stralcio di ogni eventuale titolo risarcitorio per tale anticipata cessazione pari a 1,974 milioni di euro, da riconoscersi entro il 30 settembre 2021. Inoltre non hanno trovato applicazione clausole di claw back o malus e che le parti hanno confermato la risoluzione consensuale del patto di non concorrenza.

Nessun importo sarà erogato a le Divelec Lemmi a tale titolo. Alla data odierna la dottoressa le Divelec Lemmi non detiene alcuna azione della società. Il board ha approvato i termini e le condizioni dell'accordo con Marco Gobbetti per il suo ingresso nella società in qualità di direttore generale e amministratore delegato, con l'assunzione dell'incarico appena libero dai precedenti vincoli contrattuali.

Ferragamo ha confermato il ruolo fondamentale che avra' Gobbetti nel promuovere il processo di crescita della società nell'ambito di una importante valorizzazione del marchio e delle sue potenzialità.