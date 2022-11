Ferrari mette il turbo, +18,7% i ricavi: utile a 228 mln, +10% in 3° trimestre

Conti terzo trimestre 2022 Ferrari

Consegne totali pari a 3.188 unità, in aumento del 15,9% rispetto al terzo trimestre 2021, ricavi netti pari a 1.250 milioni di euro, in aumento del 18,7% rispetto all’anno precedente, con un Ebitda pari a 435 mln, in crescita del 17,1% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, Ebit a 299 milioni, +10,5%, margine dell’Ebitda pari al 34,8% e margine dell’Ebit pari al 23,9% nel trimestre, rispettivamente 35,0% e 24,9% nei nove mesi del 2022. Sono i dati conseguiti nel terzo trimestre 2022 da Ferrari che segnala un utile netto pari a 228 milioni, in crescita del 10% e utile diluito per azione pari a 1,23 euro. Infine, generazione di free cash flow industriale pari a 219 milioni nel trimestre.

Conti terzo trimestre 2022 Ferrari, il commento dell'Ad Benedetto Vigna

"Gli ottimi risultati finanziari che presentiamo oggi sono un'ulteriore prova della solidità del nostro business. La nostra strategia a lungo termine continua a guidare la redditività, aumentando la nostra resilienza in uno scenario macroeconomico che presenta nuove sfide su scala globale - commenta in una nota Benedetto Vigna, ad di Ferrari - nel terzo trimestre del 2022 i ricavi, l'Ebitda e l'Ebit sono cresciuti a doppia cifra rispetto allo stesso periodo del 2021, con una solida generazione di free cash flow industriale. Tutto ciò ha portato a rivedere al rialzo la guidance 2022 su tutte le metriche".

"Oggi continuiamo a gestire un portafoglio ordini straordinario: tutta la nostra gamma è sold out a eccezione di pochi modelli - ha aggiunto - continuiamo il nostro percorso verso la carbon neutrality al 2030 aggiungendo nuovi pannelli fotovoltaici, riducendo il consumo di alluminio e recuperando la dispersione di calore. La sostenibilità è per noi fondamentale e la affrontiamo attraverso un approccio scientifico e olistico lungo l'intera catena del valore".

Conti terzo trimestre 2022 Ferrari, la revisione al rialzo della guidance 2022

In particolare, si legge nella nota, la revisione al rialzo della guidance si basa sulla gestione attenta della forte domanda, sull’arricchimento del mix di modelli più che compensato dall’impatto negativo dovuto alla fine del ciclo di vita delle Ferrari Monza Sp1 e Sp2, inizio della produzione della Ferrari Daytona Sp3 e della Ferrari Purosangue nel 2022 con avvio delle consegne a partire dal 2023, su ricavi d’attività legati alla Formula 1 che riflettono sponsorizzazioni più diversificate ma complessivamente minori, in parte compensate dal migliore posizionamento nel campionato dell’anno precedente.

E ancora, su aumento degli ammortamenti legati all’avvio della produzione di nuovi modelli, su generazione di free cash flow industriale sostenuta dall’incasso degli anticipi sulla Daytona Sp3, su spese in conto capitale disciplinate per ottenere per sostenere lo sviluppo a lungo termine e su un maggiore contributo delle personalizzazioni ed effetto positivi dei tassi di cambio al netto dell’inflazione sui costi. Nel dettaglio la società si aspetta per fine anno ricavi di 5 mld di euro contro i 4,9 mld stimati in precedenza, Ebitda adjusted superiore a 1,73 mld con margine di circa il 35%, Ebit adjusted oltre 1,8 mld con margine pari a 24%, un utile diluito per azione di 5 euro mentre il free cash flow è atteso fino a 700 mln .