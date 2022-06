Ferrari svela il suo nuovo piano strategico: entro il 2026 15 nuovi modelli

Il nuovo piano strategico di Ferrari

Entro il 2030 il 40% dei powertrain sarà full electric, 40% ibridi e 20% termici. Lo afferma Benedetto Vigna, ceo di Ferrari, al Capital market day. Entro il 2026 Ferrari avrà il 55% dei powertrain ibridi, il 40% termici e il 5% elettrici. È quanto prevede il piano strategico 2022-2026 del brand. Ferrari "punta a raggiungere un fatturato netto fino a 6,7 miliardi di euro nel 2026, con un tasso di crescita annuo composto del 9%, trainato principalmente dalle attività legate alle auto, sostenute dal ricco portafoglio di modelli e dalle personalizzazioni. Ci si attende che anche gli altri ricavi, generati sia dalle attività racing sia da quelle attività lifestyle, contribuiranno positivamente alla performance della Società, includendo l'ambizione di raddoppiare le vendite lifestyle entro il 2026 rispetto ai livelli pre-pandemia". Il management di Ferrari è fiducioso di raggiungere la guidance 2022 nella parte alta del range e in traiettoria per gli obiettivi 2023 di 1,8-2,0 miliardi di euro di Ebitda e di un margine dell’Ebitda superiore al 38%, come precedentemente comunicato. Lo si legge nel piano strategico 2022-2026 di Ferrari.

Il piano strategico 2022-2026 prevede investimenti per 4,4 miliardi di cui il 75% relativi a nuovi progetti vettura e il 25% alle infrastrutture. Prevista anche la realizzazione di un impianto ad hoc per la produzione delle auto elettriche. Il cash free flow industriale cumulato nel periodo di piano sarà pari a 4,6-4,9 miliardi mentre l’Ebitda al 2026 è previsto a 2,5-2,7 miliardi, con un margine Ebitda di 38%-40%. È, inoltre, prevista la remunerazione degli azionisti tramite l’incremento del dividend pay-out dal 30% al 35% dell’utile netto rettificato dal 2022 in avanti e un programma di riacquisto delle azioni proprie di 2 miliardi da ora al 2026. Nonostante la pandemia, Ferrari ha centrato tutti gli obiettivi previsti dal piano del 2018.

Ferrari prevede 15 nuovi lanci nel periodo 2023-2026. La previsione è contenuta nel piano strategico 2022-2026 illustrato in occasione del Capital Markets Day. I modelli Icona e Supercar costituiranno, in media, meno del 5% del totale volumi nel periodo di piano, le Serie Speciali intorno al 10%. Il modello Purosangue verrà presentato a settembre 2022. Il suo contributo medio annuo alle consegne rimarrà al di sotto del 20% durante il suo ciclo vita. La nuova Supercar sarà presentata nel periodo di piano e la prima Ferrari elettrica verrà presentata, come già annunciato, nel 2025.

Il futuro del brand

"Oggi tracciamo il percorso che intraprenderemo in questo decennio, ma faremo molto più. Getteremo le basi su cui costruiremo il continuo successo a lungo termine di Ferrari, il marchio di lusso più distintivo e innovativo al mondo". Così il presidente di Ferrari, John Elkann, in occasione del Capital Markets Day 2022. "Lo faremo muovendoci rapidamente per creare continue opportunità di crescita, traendo vantaggio dai cambiamenti di un mondo in rapida trasformazione, senza scendere mai a compromessi con il nostro impegno per essere l'espressione impareggiabile dell'eccellenza italiana", ha aggiunto.



"Se oggi siamo qui è perché in questi 75 anni siamo diventati non solo gli artefici e i creatori delle auto più belle, più competitive e più affascinanti del mondo, ma anche la fonte di un numero infinito di storie e ricordi che hanno commosso e ispirato, di generazione in generazione, appassionati collezionisti, clienti e tifosi" ha aggiunto Elkann. “E tutto grazie alla visione, alla passione e alla straordinaria determinazione di un uomo, il nostro fondatore Enzo Ferrari".



"Il nostro spirito racing è parte di Maranello, con la sua competitività, la sua urgenza e desiderio di innovazione, la sua esigenza di un lavoro di squadra. Ecco perché la storia della Ferrari è, e sarà sempre, legata indissolubilmente al mondo del motorsport- ha aggiunto Elkann. - Tutto ciò che faremo sarà sempre incentrato sull'essere Ferrari, nel nostro modo distintivo. Grazie alle opportunità rappresentate dall’elettrificazione e dall’elettronica, è ciò che ci consentirà di realizzare auto ancora più uniche".