Ferrero, il Covid non ferma la Nutella: 12,3 miliardi di ricavi (+7,8%)

Ferrero International, capogruppo del Gruppo Ferrero, ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato consolidato di 12,3 mld di euro, +7,8% rispetto agli 11,4 mld all'anno precedente. A fine anno, il gruppo era costituito da 105 societa' consolidate a livello mondiale e 31 stabilimenti produttivi.

I prodotti del Gruppo Ferrero sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi. L'organico medio del Gruppo nel 2019/2020 e' stato di 34.121 unita', in aumento rispetto ai 33.003 dipendenti nel 2018/2019. L'organico puntuale al 31 agosto 2020 ammontava a 37.122 dipendenti, in aumento rispetto ai 36.372 al 31 agosto 2019.

La crescita delle vendite si e' registrata soprattutto grazie alla crescita negli Stati Uniti e in altri mercati occidentali quali Germania, Francia e Italia, ai brand come Nutella, Kinder Bueno e i prodotti freschi, al lancio dei Nutella Biscuits sul mercato italiano e al primo anno di completa integrazione nel bilancio consolidato di gruppo di prodotti come Keebler nel mercato statunitense, a seguito dell'acquisizione del business dei biscotti di Kellogg Company.

La crescita organica (escludendo l'impatto delle aggregazioni di business) si attesterebbe ad un +1,5% ai tassi di cambio correnti. Il Gruppo ha sostenuto la strategia di sviluppo tecnologico attraverso l'espansione della propria capacita' produttiva, con investimenti totali di 619 milioni. Sull'ammontare totale degli investimenti la parte piu' significativa e' stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (534 mln) principalmente in Italia, Germania, Stati Uniti e Polonia.