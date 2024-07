FiberCop, investimenti per 1,4 miliardi nel secondo semestre per lo sviluppo della fibra ottica

Fibercop, investimenti per 1,4 miliardi nel secondo semestre

Primo consiglio di amministrazione per FiberCop, la società che ha come azionisti principali il fondo Kkr e il governo italiano che ha acquisito la rete di Telecom per circa 18 miliardi di euro. FiberCop ha approvato un piano di investimenti per 1,4 miliardi di euro del principale operatore nazionale di infrastrutture relativo alla seconda metà del 2024 per velocizzare lo sviluppo della rete in fibra ottica del Paese. Sono state decise anche alcune nomine di governance.

Al Presidente Massimo Sarmi sono stati affidati i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali correlati alla disciplina in materia di “golden power” nonché il presidio delle attività che riguardano gli asset rilevanti per la sicurezza nazionale. Mentre l'ad Luigi Ferraris è responsabile delle strategie e della gestione industriale della società la cui mission è la trasformazione e l’accelerazione del deployment della rete in fibra ottica, dove FiberCopil primo operatore infrastrutturale del Paese.

All’ad riportano inoltre le prime linee della nuova struttura organizzativa che vedono, tra gli altri: Andre Rogowski, Chief Financial Officer; Elisabetta. Romano, Chief Technology & Operations Officer; Adriano Mureddu, Chief Human Resources Officer; Massimo Bruno, Chief External Relations Officer; Giovanni Venditti, Chief Legal Officer; Simone Bonannini, Chief Commercial Officer e Giovanni Moglia, Chief Regulatory Affairs Officer.