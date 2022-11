Finanziamento a tasso zero: cos'è e come funziona

Cosa si intende per finanziamento a tasso zero: significato e caratteristiche dei prestiti senza interesse

Quando decidiamo di fare un investimento importante, come l'acquisto di una moto o un'auto o di un elettrodomestico particolarmente costoso, spesso ricorriamo a prestiti e finanziamenti. Per chi è più giovane e non mastica ancora molto di economia, riuscire a comprendere le differenze tra un tipo di prestito e un altro potrebbe essere complicato. Per fare chiarezza, cerchiamo di capire cosa sia un finanziamento a tasso zero e quali sono le voci che potrebbero far aumentare i suoi costi.

Finanziamento a tasso zero: cosa significa

Molti istituti bancari, e non solo, offrono una vasta scelta di prestiti a zero interessi molto vantaggiosa per consumatori e imprese. La maggior parte delle persone probabilmente non lo sa, o pensa che questo tipo di prestito esista solo per gli investimenti più ingenti. In verità i prestiti a zero interessi sono spesso disponibili per qualsiasi acquisto, indipendentemente dalla sua grandezza.

Ma cosa si intende davvero con un finanziamento a tasso zero? Sostanzialmente si tratta di un prodotto finanziario che permette di accedere a un prestito su cui non esistono non esistono interessi. In questa tipologia di credito a consumo, solitamente viene consentito a un acquirente di pagare a rate un determinato prodotto senza che il prezzo finale venga maggiorato da alcun tipo di interesse. C'è però un piccolo particolare da dover prendere in considerazione. Se è vero che in un finanziamento a tasso zero il TAN è azzerato, può capitare che il TAEG non lo sia, e questo potrebbe avere ripercussioni importanti sui vantaggi reali di tale prestito.

Cosa sono TAN e TAEG e quando un finanziamento a tasso zero è reale

Per poter capire se il nostro sia effettivamente un prestito a zero interessi bisogna prendere in considerazione entrambe le voci che possono far aumentare il costo delle rate da restituire, ovvero il TAN e il TAEG. Mentre con la prima formula si intende il tasso annuo nominale, e quindi il costo degli interessi da pagare, con la seconda formula si indica il tasso effettivo applicato al prestito, quindi il suo costo totale, che può comprendere anche altre voci, come spese accessorie e commissioni. Per questo motivo si può parlare di finanziamento a tasso zero reale solo quando sia il TAN che il TAEG sono azzerati.

Come ottenere un prestito senza interessi

Per cercare un prestito senza alcun tipo di interesse, che non sia garantito da un familiare o un amico, è necessario rivolgersi a un istituto di credito, fornendo le dovute garanzie. In alternativa, è possibile prendere in considerazione i programmi di prestito finanziati dal governo, solitamente con interessi inferiori rispetto agli istituti privati.

Qualunque strada si scelga di seguire, bisogna assicurarsi di leggere attentamente i termini e le condizioni di un finanziamento, per poter capire quale sia l'effettivo tasso d'interesse e i termini di rientro. Fai tutte le domande che ritieni necessarie e cerca di non farti prendere dalla fretta, considerando sempre quali sono le tue esigenze e il budget che hai a disposizione.