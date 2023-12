Fincantieri verso l'acquisizione di Remazel, operazione da oltre 75 mln

Fincantieri punta sul tech e definisce l'accordo per l'acquisizione del 100% di Ramazel Engineering

Fincantieri ha definito oggi i termini per l'acquisizione del 100% di Remazel Engineering da Advanced Technology Industrial Group. Lo rende noto un comunicato della societa' secondo cui "con questa operazione Fincantieri intende accelerare la crescita delle proprie competenze tecnologiche, ingegneristiche e realizzative nei settori offshore e subsea".

Remazel è una societa' italiana con diverse sedi in Italia, in Brasile e in Cina che vanta oltre 160 dipendenti e che ha realizzato nel 2022 ricavi per oltre 100 milioni di euro. L'accordo relativo all'acquisizione, che dovrà essere perfezionato entro il 2023, prevede il pagamento di un corrispettivo basato su un enterprise value di 78 milioni. Il closing è stimato nel primo trimestre del 2024.