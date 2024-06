Fincantieri, trovato morto il presidente Claudio Graziano

Morto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri. Era nato a Torino nel 1953. Graziano, che di recente aveva perso la moglie, sarebbe stato trovato morto questa mattina. Fonti stampa non escludono l'ipotesi del suicidio. Graziano, ex capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue, era stato nominato presidente di Fincantieri nel 2022. Fincantieri in una nota "esprime immenso dolore per l'improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto". "L'amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fincantieri - conclude la nota - ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera".

Trovato morto il generale Graziano, le reazioni. Tajani: "Era un amico"

"La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed e' stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all'Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa". Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X, in riferimento alla scomparsa del generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri.

"Sono sgomento e sconvolto dopo aver appreso la notizia della morte del generale Claudio Graziano. Ho avuto l'onore di apprezzarne le straordinarie capacità in ambito militare e di gestione nell'incarico a Bruxelles di presidente del comitato militare dell'Unione Europea per finire con la più recente responsabilità di presidente di Fincantieri. Ricordo su tutto l'uomo, la persona affabile e ironica, il tratto di signorilità e rispetto che lo contraddistinguevano. Il generale Graziano ha formato e forgiato una generazione di militari: li chiamano "i ragazzi del generale Graziano" e rappresentano per capacità e amor patrio la sua migliore eredità". Così Giorgio Mulè, storico esponente di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"La morte di Claudio Graziano è una tragedia inaspettata che ci lascia sgomenti. Graziano ha speso la sua vita al servizio del paese e ci ha reso orgogliosi di essere italiani anche in ambito europeo. Siamo senza parole e ci stringiamo sinceramente ai suoi cari". Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.