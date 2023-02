Fineco, un 2022 da record: ecco perché si allontanano le nozze con Mediobanca

Fineco: 2022 "record", utile a 428,8 mln (+22,8%), ricavi +17,8%

Non conosce limiti la crescita di Fineco. Alessandro Foti, l'amministratore delegato dell'ex costola di Unicredit, può stappare per un bilancio da record chiuso con un utile netto di 428,8 milioni (in aumento del 22,8%) e con ricavi a 948 milioni (+17,8%). Una realtà estremamente patrimonializzata, con un Cet1 (il parametro sulla liquidità) al 20,8%. Fineco ha anche deciso di distribuire un dividendo di 0,49 euro per azione. Il titolo, ovviamente, è decollato e ora Fineco vale in Borsa 10,5 miliardi. Il che significa che oggi rappresenta il terzo istituto finanziario in Italia, più grande di Mediobanca, Banco Bpm o Bper. Altri mestieri, ovviamente, ma fa decisamente sensazione.

E Foti gongola: “La forte crescita della banca nel corso del 2022 - ha detto - rispecchia la capacità di Fineco di adattarsi perfettamente al nuovo scenario, riuscendo a beneficiare sia del rialzo dei tassi d'interesse, sia della solida spinta verso gli investimenti evidenziata dalla clientela anche dai dati di raccolta di gennaio”.

“L’approccio trasparente da parte dei nostri consulenti – ha aggiunto - si sta infatti rivelando decisivo nell’assecondare la nuova tendenza emersa tra i risparmiatori, meno influenzati dalla volatilità e più propensi rispetto al passato a investire anche nei periodi più complessi. A questo si aggiunge il contributo crescente di Fineco Asset Management, in grado di proporre soluzioni adeguate alle diverse fasi di mercato, e caratterizzate da grande efficienza e fair pricing. Un quadro completato dai risultati rilevanti del business legato al brokerage, ormai in crescita strutturale e che continua a incrementare la propria quota di mercato. Motivazioni che ci portano a stimare una crescita solida anche per l’anno appena iniziato, così come per i prossimi”, ha concluso.