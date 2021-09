Finproject, Versalis si prende tutto: acquistato il restante 60% delle azioni

Eni, Versalis nuovo leader dei polimeri speciali: acquista il restante 60% di Finproject

Versalis, ramo del gruppo Eni impegnato nei settori della peltrochimica e della chimica da fonti rinnovabili, punta a consolidarsi nel settore dei polimeri speciali. La conferma arriva dall'ultimo annuncio: la società guidata da Descalzi ha acquistato la rimanente quota, pari al 60%, delle azioni del gruppo industriale marchigiano Finproject, leader italiano nel settore del compounding e nella produzione di manufatti ultraleggeri. La partecipazione del gruppo energetico è ora pari al 100%.

L'operazione, che si concluderà formalmente con il closing previsto nel quarto trimestre 2021, fa seguito all'acquisizione iniziale del 40%, avvenuta a luglio 2020, delle quote del fondo Vei Capital, gia' azionista di Finproject, e conferma la strategia di Versalis per divenire leader italiano nel settore delle applicazioni di polimeri formulati ad alte prestazioni.



Finproject è invece primo operatore in Italia nella produzione di compound reticolabili e termoplastici per utilizzi industriali e nello stampaggio di prodotti, in particolare per il settore calzaturiero, e di manufatti in materiali espansi ultraleggeri commercializzati con il brand Xl Extralight che, in co-branding con alcuni tra i più importanti marchi, sono destinati al mercato del consumatore finale.

L'acquisizione ha l'obiettivo di creare una piattaforma di competenze tutta italiana, che basa il suo potenziale sulla sinergia tra la leadership tecnologica e industriale di Versalis nell'industria chimica e il posizionamento di Finproject sul mercato delle applicazioni ad alto valore aggiunto, business piu' resiliente alla volatilita' dello scenario dell'industria chimica.

La piena proprietà consentirà alla società chimica di Eni di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per importanti brand nei settori della moda, design, calzature e applicazioni industriali quali cavi, tubi, energia rinnovabile, edilizia e automotive, con significative prospettive di crescita a livello internazionale utilizzando una rete commerciale consolidata a livello globale.

Grazie a questa acquisizione, Versalis, primo produttore italiano di polimeri, estende la propria offerta commerciale con prodotti a maggiore specializzazione e con una importante componente di sostenibilità, in quanto derivati anche da materie prime rinnovabili o da riciclo, certificati ISCC Plus, in linea con la strategia Eni focalizzata sulla decarbonizzazione, economia circolare e sostenibilità.

"L'acquisizione del totale pacchetto azionario di Finproject, ha commentato Adriano Alfani, amministratore delegato Versalis, è un passo strategico per accelerare ulteriormente il percorso di Versalis verso la specializzazione del portafoglio e per l'accesso a nuovi mercati. L'unione delle nostre competenze e quelle di Finproject ci consentirà di realizzare una piattaforma tecnologica integrata e di crescere rapidamente nello sviluppo congiunto di prodotti e soluzioni di grande valore". L'operazione è soggetta all'autorizzazione delle Autorità Antitrust competenti.