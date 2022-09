Flavio Briatore ha scelto un 12enne. Sarà il figlio Nathan Falco il nuovo Ceo

Flavio Briatore, al figlio Nathan di 12 anni una delle sue aziende

Flavio Briatore il manager che cercava lo ha trovato in casa. L'imprenditore, infatti, ha deciso di affidare una delle sue società al figlio Nathan Falco, di appena 12 anni. Diventerà così tra i più giovani Ceo al mondo. Prima di Nathan, - si legge sul Corriere della Sera - si ha notizia solo di una bimba di 10 anni che divenne Ceo nel 2019: Samaira Mehta. Inventò CoderBunnyz, gioco che insegna nozioni di base per programmare e ha fatto appassionare tanti giovanissimi a materie scientifiche e tecnologiche. Il figlio di Flavio è il nuovo amministratore delegato della Billionaire Bears Nft. I Non fungible token sono certificati digitali non duplicabili registrati su file crittografati inalterabili (grazie alla tecnologia blockchain) che attestano l’originalità, la proprietà e i passaggi di un oggetto digitale, si tratta in questo caso di orsi in 3D.

Sono in voga - prosegue il Corriere - nel settore dei giochi online, dell’arte, del collezionismo e della musica. Nel 2021 il giro d’affari globale è stato, per il Financial Times, di 40 miliardi di euro. Sul sito di Billionaire Bears è spiegato che l’azienda è "una comunità esclusiva di Nft e un hotspot per affari e connessioni". Poi si aggiunge "gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi e molto altro". Questi mammiferi digitali sono immagini in 3D uniche, integrate nel metaverso.