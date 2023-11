Flop di Amazon Style, chiudono i negozi fisici di moda di Jeff Bezos

Flop dei negozi fisici d'abbigliamento di Amazon, "Style" chiude dopo meno di due anni

Amazon fa un passo indietro. Dopo circa 17 mesi, i negozi fisici del colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos dedicati al mondo della moda chiuderanno entro giovedì 9 novembre. Come scrive Pambianco, i dipendenti degli store, lanciati con il nome “Amazon Style”, fa sapere Bloomberg, verranno ricollocati (ove possibile).

“Dopo attenta considerazione – ha dichiarato all’agenzia di stampa americana Kristen Kish, portavoce di Amazon-, abbiamo deciso di chiudere i nostri due negozi fisici Amazon Style e concentrarci sull’esperienza di shopping online, dove offriamo una nuova ed entusiasmante selezione di prodotti a prezzi convenienti, introducendo parallelamente tecnologie innovative per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri dipendenti interessati per aiutarli a trovare nuovi ruoli all’interno di Amazon”, spiega.

“Il retail fisico”, continua Kish, “rimane una parte importante del nostro business e continuiamo a investire nella crescita dei nostri negozi di alimentari, che comprendono Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go e partnership con terze parti”.

Nel 2022 il colosso di Seattle aveva annunciato la chiusura delle sue librerie fisiche, della catena 4-Star (per lo più negozi di giocattoli ed elettronica) e dei pop-up dedicati ai prodotti Echo e Fire. Stando ai dati comunicati nelle scorse settimane, nel terzo trimestre dell’anno, l’utile di Amazon è salito a 9,9 miliardi di dollari (circa 9,2 miliardi di ero) o 94 centesimi per azione a fronte dei 58 centesimi stimati dagli analisti. I ricavi sono aumentati del 13% a 143,1 miliardi, con le vendite in nord America che hanno segnato un +11% e quelle internazionali un +16 per cento.