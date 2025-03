Foodspring chiude i battenti: addio alle barrette proteiche degli influencer. Ecco perché

Foodspring, chiude il colosso tedesco di prodotti e integratori fitness: ecco perché

Un vero e proprio schiaffo per gli amanti del fitness: Foodspring, l’azienda tedesca che ha conquistato il mercato delle barrette energetiche e delle proteine in polvere, chiuderà ufficialmente i battenti entro giugno 2025.

Secondo la stampa tedesca, la decisione arriva dopo un mix di fattori: costi pubblicitari insostenibili, un preoccupante calo di traffico online e ordini in picchiata. E se questo non bastasse, l'insoddisfazione della clientela con un numero sempre più crescente di reclami sui prodotti. La domanda sorge spontanea: come ha fatto una start-up berlinese, nata nel 2013 con una carriera in ascesa, a crollare così in fretta?

Nel 2019, la Mars, gigante globale del settore alimentare, aveva acquisito la maggioranza dell’azienda per ben 210 milioni di euro, promettendo una crescita senza freni. Ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola, e quando il mercato si è ripreso, Foodspring non è riuscita a rientrare in gioco come ci si aspettava.

A spiegare la chiusura, l’amministratore delegato Christian Bubenheim ha scritto una lettera che, senza troppi giri di parole, annuncia: "Dopo un’attenta valutazione, in un contesto di mercato in continua evoluzione, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere Foodspring GmbH".

Nel frattempo, i fan del brand si stanno accaparrando tutto ciò che resta sugli scaffali, con la paura che barrette e proteine possano esaurirsi ben prima della fatidica data. Se da una parte infatti la stampa tedesca parla di "crescente insoddisfazione tra i consumatori", dall'altra sui social la reazione è diametralmente opposta. Sono infatti molti i clienti affezionati al marchio che hanno espresso il proprio dispiacere per la chiusura inaspettata dell'azienda tedesca. Tra questi anche molti content creator e influencer, da sempre in prima linea per la promozione di barrette e cibo proteico. Anche Giulia Calcaterra, nota fitness creator ed ex ginnasta, ha rivelato sui social il suo stupore e dispiacere: "Ancora non ci credo, ma non ci sarà più nessuno come voi, umanamente e professionalmente."