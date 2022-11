Forbes in vendita per 800 mln di dollari: dopo la mancata Ipo ora il cambio

Forbes in vendita per 800 milioni

Clamorosa indiscrezione del New York Times: la mitologica rivista Forbes, dal 1917 bibbia dei lettori business nota anche per la sua classifica sui paperoni mondiali è in vendita. Non solo, ci sarebbero anche già delle cifre più o meno ufficiali: circa 800 milioni la richiesta fatta a un gruppo di investitori americani e non solo.

Dal 2014 Forbes è controllata dalla Integrated Whale Media Investments, un gigante che ha tra i suoi principali investitori l’imprenditore Wayne Hsieh, co-fondatore della hardware company Asus. In Italia Forbes è distribuita dalla Bfc Media di Danilo Iervolino. Nei mesi passati si era parlato di una possibile quotazione dell’azienda editoriale ma poi l’Ipo era stata annullata. Se Forbes dovesse venire ceduta si consoliderebbe il trend della vendita delle testate di business, tra le più appetite dagli investitori.