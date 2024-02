Forbes, Musk scende dal piedistallo dei miliardari. La corona passa ad Arnault

Forbes, Arnault sbaraglia la classifica del 10 miliardari più ricchi al mondo: tonfo di Musk

Elon Musk è riusciuto a tenersi stretto il titolo di "uomo più ricco del mondo" per sei mesi. Poi si è aperto un baratro nel mese di gennaio - appena trascorso - in cui si sono avvicendate per Mr Tesla diverse "batoste": a partire dall'annuncio dell'azienda di aver rivisto al ribasso le proprie stime di crescita per il 2024; da cui un crollo consistente con le azioni che hanno perso il 12% del proprio valore.

Poi, il 30 gennaio - ricorda Forbes - una giudice del Delaware ha deciso di annullare il pacchetto di di quasi 51 miliardi di dollari assegnato a Tesla da Musk nel 2018. Alla luce di questa decisione Forbes ha ridotto del 50% il pacchetto di opzioni che Musk aveva ricevuto, riducendo di 25,5 miliardi di dollari il suo patrimonio. Questo stop ha dunque consacrato definitivamente la discesa di Musk al secondo posto della classifica dei 10 miliardari più ricchi al mondo. A scavalcare il magnate americano, il francese Bernard Arnault. Il proprietario di Lvmh, al secondo posto dal giugno del 2023 (con un breve salto al primo posto il 26 gennaio 2024), ha beneficiato di un aumento dei ricavi del 9% della sua azienda.

Nove delle dieci persone più ricche del mondo sono più ricche il 1 febbraio 2024 rispetto a quanto lo fossero il mese precedente. I loro patrimoni sommati valgono 1.440 miliardi di dollari, in calo rispetto ai quasi 1.470 miliardi di dollari di un mese fa, a causa del calo del patrimonio di Elon Musk.

I due miliardari con la crescita più importante del patrimonio nell’ultimo mese sono sono stati Mark Zuckerberg, con un aumento di 12,4 miliardi di dollari, e Bernard Arnault, che a gennaio ha guadagnato 10,1 miliardi di dollari. La fortuna di entrambi è cresciuta grazie all’aumento del prezzo delle azioni delle rispettive aziende.

Ecco la classifica completa dei 10 miliardari più ricchi del mondo: