Forbes si quota a Wall Street: 600 milioni per completare la svolta digitale

Forbes si vuole quotare sul Nyse. Lo ha fatto sapere oggi Forbes Global Media, il gruppo editoriale di notizie business, svelando i propri piani di quotazione e integrazione con la società di acquisizione per scopi speciali, o Spac, Magnum Opus Acquisition. L'operazione, secondo quanto comunicato dalle due aziende, darebbe alla società combinata un valore pro forma di 630 milioni di dollari e raccoglierebbe 600 milioni di dollari di proventi lordi, tra cui 200 milioni di dollari finanziati da Magnum Opus e 400 milioni di dollari provenienti da una raccolta fondi nota come investimento privato in public equity, o PIPE.

La società combinata manterrà il nome Forbes e si quoterà sul Nyse con il ticker "FRBS". Il completamento dell'operazione è atteso tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno. Per Forbes, l'accordo consentirà all'azienda di capitalizzare ulteriormente sulla sua trasformazione digitale, utilizzando la tecnologia e le informazioni basate sui dati per creare un pubblico più coinvolto e flussi di entrate ricorrenti e di alta qualità. "Sfruttando il nostro iconico marchio globale, Forbes ha attuato una strategia di piattaforma basata sui dati e sta rapidamente diventando la porta d'ingresso per aziende, imprenditori e consumatori che vogliono partecipare alle conversazioni e alle tendenze che stanno plasmando il mondo di oggi", ha affermato Mike Federle, Ceo di Forbes.

"Con questa transizione verso una societa' quotata in Borsa, Forbes avrà il capitale per accelerare la crescita e realizzare appieno il potenziale del nostro marchio iconico". Il marchio Forbes raggiunge oggi piu' di 150 milioni di persone in tutto il mondo, offrendo informazione in 76 Paesi. Con le sue piattaforme digitali, spiega l'azienda, Forbes è una delle 50 piattaforme web più visitate.

Da 104 anni, si legge nel comunicato, la missione editoriale di Forbes è coerente: fornire alle persone le conoscenze, le risorse, l'ispirazione e le connessioni di cui hanno bisogno per raggiungere il successo. Questa missione ha creato un potente hub per gli imprenditori e le comunità imprenditoriali di tutto il mondo e ha svolto un ruolo importante nel connettere le persone con informazioni e conoscenze affidabili in un mercato in rapida evoluzione. Dopo l'integrazione con Magnum Opus, una societa' Spac focalizzata sui settori consumer, tecnologico e dei media globali, saranno annunciati nuovi membri indipendenti per il nuovo consiglio di amministrazione.