Forum Enpaia2020, dal mondo agricolo un sostegno all'economia reale post-Covid

Agricoltura e Covid-19 sotto i riflettori nella prima edizione del Forum Enpaia, che a Ladispoli ha aperto un dibattito stimolante sul futuro dell’agricoltura e di tutta la filiera. A organizzare l’iniziativa, intitolata “Economia e società, tendenze nel dopo Covid-19”, la Fondazione Enpaia, l’ente di previdenza del settore agricolo, che conta tra i suoi iscritti oltre 8mila aziende e più di 38mila impiegati. Obiettivo: tracciare un quadro sui mutamenti subiti in questo ambito produttivo in seguito alla pandemia.

“Il workshop ha rappresentato un momento utile per cominciare a discutere su come cambierà il mondo del lavoro dal punto di vista imprenditoriale e per i nostri iscritti” ha commentato Giorgio Piazza, Presidente della Fondazione Enpaia, aggiungendo che “si è potuta avviare una proficua riflessione anche sulle innovazioni del futuro, dalle nano-tecnologie, all’uso dell’intelligenza artificiale”.

Secondo Pierpaolo Baretta, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze, “la centralità dell’agricoltura e della trasformazione dei prodotti agricoli nello sviluppo del nostro Paese era già chiara prima della pandemia, con l’agroalimentare decisivo per il ‘made in Italy’. Il Covid ha cambiato abitudini e domande, rendendo essenziale la filiera. Stiamo affrontando una crisi economica, sociale e finanziaria e la ripresa, che sarà lenta, vedrà però nascere nuove imprese, una diversa occupazione e altre strategie finanziarie. L’agricoltura sarà protagonista di questa fase, con tre sfide da affrontare: trasparenza e qualità del prodotto, provenienza ‘made in Italy’, distribuzione di vicinato. Un programma che il Recovery fund potrà senz’altro favorire”.

L’impegno dell’Europa è stato ribadito dal Presidente del parlamento europeo. Per David Sassoli, che ha sottolineato come “il settore agricolo ha dimostrato di essere all'altezza della sfida nel salvaguardare la sicurezza alimentare. Il Parlamento europeo ha fatto il possibile per sostenere le imprese agroalimentari, con misure a supporto della redditività delle aziende agricole, come la liquidazione in anticipo dei pagamenti diretti e del secondo pilastro, la flessibilità nella gestione dei regimi di aiuto e nella presentazione dei reclami, il monitoraggio del mercato e la gestione della crisi. La PAC – ha aggiunto Sassoli – sta subendo un'importante riforma e sono stati proposti tagli significativi al suo bilancio. Il Parlamento ha respinto questo approccio, insistendo sul mantenimento del livello attuale. Inoltre, tra gli obiettivi del Next Generation EU quello di sfruttare il potere del bilancio UE per mobilitare gli investimenti e anticipare il sostegno finanziario nei primi anni cruciali della ripresa”.

Roberto Diacetti, Direttore Generale della Fondazione Enpaia, ha evidenziato “il ruolo strategico delle Casse di previdenza a sostegno dell’economia italiana, in una fase particolarmente complessa. In tale scenario, la Fondazione Enpaia può contribuire al rafforzamento del sistema-Paese con investimenti in economia reale, diretti in primo luogo al mondo agricolo, indirizzati per l'ammodernamento delle nostre infrastrutture e sotto il faro di Cassa Depositi e Prestiti. Tutto questo, ovviamente, deve avvenire con criteri di prudenza, di moderazione dei rischi e di redditività per la sostenibilità delle nostre gestioni previdenziali”.

Tra i presenti al Forum Enpaia 2020: Leonardo Becchetti, Docente di Economia Politica Università Tor Vergata; Donato Iacovone, Presidente Webuild; Mario Lubetkin,Vice Direttore Generale FAO; Andrea Munari, Amministratore Delegato BNL; Suor Alessandra Smerilli, Docente di Economia Politica all’Auxilium di Roma e Consigliere dello Stato Città del Vaticano; Raffaele Borriello, Direttore Generale Ismea; Claudio Durigon, Deputato, Commissione Lavoro della Camera; Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Stefano Mantegazza, Segretario Generale Uila; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Concetta Ferrari, Direttore Generale Politiche Previdenziali e assicurative Ministero del Lavoro; Manfredi Catella, CEO di COIMA SGR; Eugenio De Blasio, CEO di Green Arrow Capital; Vito Gamberale, Presidente di ITEЯ Capital Partners; Vito Lo Piccolo, Vice Direttore Generale CDP Equity; Nunzio Luciano, Vicepresidente Adepp e Presidente Cassa Forense; Sergio Puglia, Senatore e Presidente Commissione parlamentare di Controllo Enti di Previdenza.