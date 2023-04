Francesca Pascale si butta nel mattone: guiderà una società immobiliare

Francesca Pascale dopo Silvio Berlusconi diventa imprenditrice nel settore del mattone

Dopo Veronica Lario, che nel 2023 ha rilanciato un'azienda di fitness, anche un'altra ex compagna di Silvio Berlusconi si butta nel mondo dell'imprenditoria. Stiamo parlando di Francesca Pascale, con cui il leader di Forza Italia ha convissuto più di otto anni. Questa convivenza, secondo quanto riporta Open, potrebbe essere stata l'occasione per insegnarle il mestiere dell'imprenditore, che ora la Pascale ha deciso di concretizzare dando vita alla Futura Luxury Home Srl, società immobiliare con sede a Milano.

Così come il Cavaliere negli anni Settanta iniziò la sua carriera dal mattone, così anche la Pascale. Il 27 marzo scorso, infatti, la neo imprenditrice si è presentata nello studio del notaio fiorentino Cinzia Trapani per aprire la sua Futura Luxury Home, di cui la Pascale è unica socia essendo appena nata non ha ancora portafoglio immobiliare. Ma nello statuto già depositato è scritto che la sua attività sarà "acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, valorizzazione nonché locazione in proprio (purché non finanziaria) e gestione degli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia la proprietà, altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità".