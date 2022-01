Francesca Reich è la nuova ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesca Reich è il nuovo amministratore delegato

Si è svolta in data odierna l’Assemblea dell’Azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nel corso della quale è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione Francesca Reich che è stata anche indicata dall’Azionista quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà prossimamente sotto la presidenza del Professore Antonio Palma, per confermare la nomina del nuovo Amministratore Delegato della Società.

“A nome di tutto il Poligrafico e Zecca dello Stato rivolgo il più cordiale benvenuto a Francesca Reich, che con la sua esperienza e le sue competenze darà sicuramente un significativo impulso allo sviluppo ulteriore della nostra Azienda ed al raggiungimento degli importanti traguardi che saranno delineati dalla governance del Poligrafico, affrontando le nuove sfide con determinazione e all’insegna dei valori aziendali - dichiara il Presidente del Poligrafico e Zecca dello Stato, Antonio Palma.

"Le mie congratulazioni - prosegue Palma - per questa nomina che avviene all'inizio dell'anno, segnando idealmente l'avvio di un nuovo ciclo, che auspico sarà all'insegna di una proficua collaborazione con il sottoscritto e con il cda.

Inoltre, rivolgo un doveroso e sentito ringraziamento al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al Cons. Capo di Gabinetto, Giuseppe Chinè ed a tutti i dirigenti e collaboratori per avere proficuamente e tempestivamente provveduto alla nomina, garantendo la continuità del governo della Società. Ultimo, ma non ultimo, parimenti sentito ringraziamento all’Amministratore Delegato uscente dott. Paolo Aielli, che per sette anni tanto ha contribuito alla crescita dell’Istituto”.