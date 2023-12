Fs ricrea l’epopea del vagone letto. Nuovo treno notturno Roma-Cortina

Trenitalia lancia il treno notturno Espresso Cadore: collegamento attivo dal 15 dicembre

Il gruppo di Trenitalia inaugura venerdì 15 dicembre il rinnovato treno notturno Espresso Cadore, all’interno del nuovo brand Treni Turistici Italiani, per far ripartire lo storico collegamento turistico tra Roma e Cortina d’Ampezzo. Il collegamento sarà attivo durante tutti i weekend fino al 25 febbraio 2024, con corse aggiuntive nel periodo natalizio. Lo riporta Pambianconews.com.

Si tratta di una sorta di ‘ritorno al passato’ per la linea che era stata chiusa nel 2012, quando sembrava che i treni notturni fossero destinati a sparire: anche perché si trattava di convogli che con il passare degli anni erano diventati poco confortevoli, oltre che poco convenienti a causa dei prezzi stracciati proposti in alternativa delle compagnie aeree low cost.

In questo caso, il prodotto treno riparte con una filosofia diversa che propone un servizio molto curato che ha l’obiettivo di attrarre sempre più turisti invogliandoli a scegliere i treni notte per le loro vacanze. Tragitti che rimandano all’epopea del vagone letto, comodo e lussuoso, con curati arredi in legno e una carrozza ristorante con proposta di qualità. L’Espresso del Cadore è una rivisitazione in chiave moderna in particolare dei classici Intercity notturni, con cabine singole e doppie, dotate anche di tavolo e divanetto, carrozza ristorante e bar aperto per colazione al mattino.

Nel nuovo orario invernale in partenza questa settimana ci sono anche i due collegamenti diretti per il weekend per le principali mete turistiche del Trentino Alto Adige e per la tratta Roma-Bolzano prolungata alle stazioni di Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco. Da Milano poi, a bordo di Eurocity, si potrà raggiungere la Svizzera fino a Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna e Ginevra.

“Dimenticate i vecchi vagoni scomodi – ha spiegato Luigi Cantamessa, amministratore delegato di Fs Treni Turistici italiani -offriremo un modo di viaggiare completamente diverso. Vogliamo mostrare che la vacanza in treno inizia nel momento in cui il convoglio parte dalla stazione. L’idea alla base delle attività di Fs Treni Turistici italiani è infatti quella di mettere insieme il recupero delle competenze ferroviarie, il comfort e l’ultima generazione di treni costruiti in Italia”.

Lo slow-tourism risponde alle esigenze rinnovate del mercato del travel post pandemia. Oggi infatti il viaggiatore chiede esperienza e comfort prima di velocità e stress. Ma allo stesso tempo è un ritorno al passato, quando per visitare mete lontane bisognava per forza affidarsi a carrozze e rotaie.

Sostenibilità ambientale e luxury travel

Proprio il desiderio di proporre formule di vacanza più legate allo sviluppo della sostenibilità ambientale e sociale è alla base del piano strategico di un importante gruppo del luxury travel come Belmond. Il quale, già dal 2023 e per il 2024, ha incluso nel suo portafoglio un’attenzione sempre maggiore ai viaggi in treno, intesi proprio come proposta di nuove esperienze, slow e green. In totale saranno sei i treni a disposizione del mercato turistico internazionale, compresi un viaggio di andata e ritorno tra Parigi e Istanbul e un itinerario alpino in direzione delle Alpi francesi. A bordo dei suoi lussuosi treni, sempre nel 2024, Belmond aggiungerà otto nuove suite per arrivare a un totale di 16, alle quali si aggiungono anche sei Grand Suite.

Si chiama invece Orient Express La Dolce Vita il progetto per il primo luxury train made in Italy che è promosso dalla società attiva nel settore dell’ospitalità di alta gamma Arsenale insieme a Ferrovie dello Stato e ad Accor. Le prime partenze sono previste a luglio del 2024 e coinvolgeranno sei treni da 12 carrozze e 31 cabine ciascuna, suite e deluxe, con a bordo anche servizi di alta ristorazione e lounge. Tra le iniziali mete coinvolte ci saranno Matera, la Puglia e i laghi del nord: per il primo anno sono previsti sei itinerari che saliranno a 28 negli anni successivi.