Gruppo FS, annunciate le novità della Trenitalia Winter Experience 2023

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Gruppo FS presenta la Trenitalia Winter Experience 2023: benefici ambientali e sociali per 1 miliardo di euro grazie ai viaggi in treno Il Polo Passeggeri del Gruppo FS, composto da Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani, ha presentato in conferenza stampa a Milano la Trenitalia Winter Experience 2023, che prenderà avvio a partire dal 10 dicembre. Intermodalità, sostenibilità e innovazione sono i pilastri della nuova Winter Experience, che proporrà ai viaggiatori soluzioni per viaggi sempre più integrati e sostenibili. Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha presentato le principali innovazioni, sottolineando gli importanti progressi nel rendere i viaggi più ecologici ed efficienti. Nei primi 10 mesi dell’anno, le società del Polo Passeggeri del Gruppo FS hanno registrato più di mezzo miliardo di passeggeri (+20% rispetto al 2022), di cui 100 milioni solo in estate. Allo stesso tempo, è cresciuto il numero dei biglietti acquistati sui canali digitali (+31% rispetto allo scorso anno), trainato da coloro che hanno acquistato dall’estero. Le novità della Winter Experience, con 24 mila collegamenti nazionali in treno e bus al giorno, e 13 mila collegamenti in Europa, promettono di rivoluzionare in modo evidente il modo in cui ci spostiamo. "Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente. Stiamo impegnando oltre 1 miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati. Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell'ambito dei fondi del PNRR, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile", ha raccontato Corradi. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter