Il gas apre in calo ad Amsterdam: contratti scambiati a 48,50 euro

Gas, contratti scambiati a 48,50 euro al Ttf

Il prezzo del gas apre in calo in Europa sotto 49 euro al megawattora. Al Ttf, hub di riferimento europeo, i contratti sono scambiati a 48,50 euro, in flessione dell'1,73%. Ieri i prezzi erano saliti di oltre il 12%, avvicinandosi a 50 euro per megawattora, il massimo da aprile, sulla scia delle ipotesi di sabotaggio del gasdotto tra la Finlandia e l'Estonia.

Secondo il quotidiano finlandese Iltalehti, il governo e le forze armate di Helsinki sospettano che la Russia abbia colpito l'infrastruttura. Per il governo finlandese, le autorita' hanno localizzato il punto danneggiato nel gasdotto Baltic Connector: il danno e' stato scoperto la notte dell'8 ottobre. Cio' ha comportato l'interruzione del flusso di gas e i lavori di riparazione potrebbero richiedere diversi mesi.