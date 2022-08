Gas, battere la speculazione si può. Draghi lo sa bene e potrebbe farlo...

Gli strumenti finanziari derivati come swap e altri derivati sono applicati solo al fine di ridurre i rischi e non sono esplicitamente consentiti allo scopo di creare posizioni speculative

Il prezzo del gas incide notevolmente sul portafoglio delle famiglie e soprattutto su quello delle aziende. Ci siano fidati dello slogan: “il metano ti da una mano” (pubblicizzato ampiamente a cavallo degli anni 1980/90), ora dobbiamo per forza ricrederci? La domanda che ci poniamo è chi definisce il presso del gas? In economia, generalmente, è una questione di domanda/offerta a determinare il prezzo di una qualsiasi materia o prodotto, nel caso del metano invece no! Perché? Ora, il prezzo del gas viene naturalmente quotato in una borsa e precisamente da: TTF, (Title Transfer Facility) e altro non è che l'indice di borsa del gas naturale nel mercato dei Paesi Bassi. Le azioni di NV NEDERLANDSE GASUNIE sono detenute dalla Stato dei Paesi Bassi, rappresentato dal Ministero delle finanze (Europa?). Dal sito www.gasunie.nl si legge:

L'obiettivo finanziario di Gasunie è quello di garantire il suo accesso ai mercati monetari nazionali e internazionali e ai mercati dei capitali e di poter scegliere tra una vasta gamma di possibili strumenti finanziari. Avere rating del credito adeguati è essenziale per raggiungere questo obiettivo. Per questo motivo Gasunie persegue una politica finanziaria che mira a soddisfare i criteri finanziari applicati dalle agenzie di rating.

La politica finanziaria dell'azienda mira a ridurre il rischio finanziario a costi minimi. Gli strumenti finanziari derivati come swap e altri derivati sono applicati solo al fine di ridurre i rischi e non sono esplicitamente consentiti allo scopo di creare posizioni speculative .

Quindi per operare su detto mercato vengono scambiati i derivati con strumenti che si chiaman0 SWAP.

Cosa sono ? I contratti swap rientrano nella categoria dei derivati, ovvero contratti che si basano (o si costruiscono) su altri strumenti. In prima approssimazione, per comprendere cos'è uno swap basta tradurre dall'inglese il verbo "to swap", in italiano: "scambiare qualcosa con qualcos'altro". Lo swap è infatti un contratto con il quale le due controparti A e B decidono di scambiarsi somme di denaro (più comunemente la differenza tra queste ultime) in base alle specifiche del contratto stesso, specifiche che determinano la classificazione per tipologie dei contratti swap. Fonte borsaitaliana.it

Ecco quindi, che rientriamo, a mio avviso, nell’ambito della speculazione. Ma noi comuni mortali e aziende in sofferenza cosa possiamo fare contro la speculazione? Forse un modo ci sarebbe. Basterebbe che ogni utente (privato o azienda), e sono milioni in tutta Europa, solo in Italia le famiglie allacciate alla rete sono circa 23 milioni, mettesse 1 (uno) euro e con il totale comprasse SWAP sul mercato TTF ed il gioco è fatto. Draghi lo sa e fintanto che è Presidente del Consiglio (con una invidiabile esperienza bancaria) lo potrebbe fare … anche senza il nostro consenso. Basterebbe mettere una tassa di euro uno per gli SWAP, tanto di tasse ormai ne paghiamo a iosa, vorrà dire che rinunceremo ad un caffè. Ergo, possiamo delegare i nostri governanti per poter vedere ridotto il prezzo del gas? Forse, questa volta, con gli stessi strumenti degli speculatori sarà possibile provare ad abbassare il prezzo? Sono curioso di sapere se questa idea è balzana o può avere un seguito …