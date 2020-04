Gedi, le forbici di Molinari? Mission da un milione al mese

L’uscita ex-abrupto di Carlo Verdelli, sostituito da Maurizio Molinari alla direzione de La Repubblica da parte di John Elkann, appena insediatosi come presidente di Gedi non sarebbe legato tanto alla volontà di far “virare a destra” il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, quanto a motivazioni economiche.

Molinari sarebbe infatti stato incaricato di ridurre di circa 150 unità l’organico (a fine 2019 pari a 2.221 dipendenti, già in calo di 128 unità rispetto a fine 2018, ovvero di 224 unità rispetto a fine 2017) e di procedere ad un altrettanto ampio sfoltimento anche delle redazioni regionali (tra cui quelle de La Stampa, Il Secolo XIX, Il Tirreno e Il Piccolo di Trieste). In sostanza a fronte di ricavi che già lo scorso anno erano apparsi in calo (603,5 milioni contro i 648,7 milioni del 2018, -7% circa) e che risentiranno quest’anno dei contraccolpi legati alla pandemia di Covid-19, a Molinari Elkann chiede di tagliare là dove si può ed è più facile, adottando una “ricetta” simile da quella di Urbano Cairo per Rcs che col Corriere della Sera è da sempre il concorrente storico de La Repubblica.





Un ragionamento che forse è testimone del “lucido cinismo” del nipote dell’Avvocato, abituato a governare coi numeri e non con le abitudini, ma che in teoria potrebbe raddrizzare i conti di un gruppo, Gedi, che detiene un quarto del mercato editoriale italiano ma che da tre anni chiude in perdita netta (considerando le sole attività destinate a continuare si è passati dai 131,4 milioni di rosso del 2017 ai 32,1 milioni del 2018 per arrivare ai 112,5 milioni di perdita dello scorso anno) e da due in rosso anche a livello di risultato operativo consolidato (-11,1 milioni nel 2018, -129,6 milioni lo scorso anno).

In questi anni Gedi non ha mai distribuito dividendi e dal 2015 ha sostanzialmente cessato di riacquistare azioni proprie sul mercato. In compenso ha proceduto a chiudere quattro tipografie (a Gorizia, Livorno, Milano e Bari) e potrebbe chiuderne altre in futuro, è uscita da Persidera (con una minusvalenza netta di 16,5 milioni) e ha proceduto ad abbattere l’avviamento di alcune testate (per quasi 106 milioni di euro lo scorso anno), ma il digitale è ancora una presenza relativamente modesta in termini di ricavi (pesa per il 12,7% a livello consolidato, il 15,5% per La Repubblica).





Se confermato, l’obiettivo di ridurre di altre 150 unità l’organico comporterà quasi inevitabilmente andare a ridurre i giornalisti (il 48% dell’organico per inquadramento professionale a fine 2019) e gli impiegati (43% dell’organico per inquadramento professionale). Tra l’altro proprio i giornalisti egli impiegati sono le due categorie che presentano la più elevata incidenza di over 50enni (che nel complesso costituiscono il 61% dei dipendenti del gruppo).

Facile dunque prevedere che Molinari dovrà provare a fare leva su prepensionamenti proprio tra queste due categorie, anche per sfruttare Quota 100, un provvedimento che difficilmente sarà rinnovato dopo il 2021 (quando scadrà la prima “sperimentazione”), visto anche la difficoltà di far quadrare i conti pubblici dopo che si sarà superata la fase dell’emergenza economica legata all’epidemia di coronavirus. Quanto potrà risparmiare Molinari, se dovesse riuscire nell’impresa?

Considerando che il costo del personale per Gedi viaggia intorno ai 175-180 milioni di euro l’anno e che la riduzione di cui si parla rappresenterebbe una sforbiciata di poco inferiore al 7% dell’organico (in linea col calo percentuale dei ricavi dello scorso anno), si può ipotizzare che l’obiettivo sia di risparmiare a regime circa 12 milioni di euro l’anno, ossia circa un milione al mese. Quello che neppure Elkann può sapere al momento è se la crisi mondiale scatenata dal Covid-19 produrrà un danno di magnetudo paragonabile e quanto duraturo sarà l’impatto sui ricavi, in particolare quelli legati ad una raccolta pubblicitaria che al momento soffre la chiusura di circa i due terzi delle attività economiche in Italia.

Una crisi che non viene per ora compensata neppure dall’incremento di ascolti e traffico per radio, televisioni e siti internet, ma che a giudizio unanime spingerà sempre più verso il digitale (con molte property che stanno già ora andando verso i 30 milioni di utenti unici mensili, fino allo scorso anno appannaggio solo di gruppi come Google o Facebook) e verso modelli di business “contactless” legati all’e-commerce e al video e meno alla carta stampata. Come dire che dalla crisi si uscirà solo se si sapranno bilanciare costi e investimenti e la coppia John Elkann-Maurizio Scanavino (Ceo) dovrà tenere conto anche di questo se vorrà portare a termine la rivoluzione in Gedi.