Gelati, Barilla si allea con Algida e dichiara "guerra" al colosso Ferrero

In Italia è scoppiata la guerra del gelato. Dopo Ferrero entra in questo mercato che vale miliardi anche un altro colosso: Barilla. La multinazionale ha siglato - si legge sul Giornale - un accordo strategico con Algida che riguarderà la messa a punto di nuovi prodotti e importanti sinergie di carattere distributivo. Sembra un nuovo capitolo della guerra in corso da tempo tra Barilla e l’altra multinazionale italiana, Ferrero: quest'ultima è entrata nel mondo dei gelati in tempi recenti, dopo aver sferrato l’attacco ai biscotti della rivale, lanciando i Nutella Biscuits. Ma Barilla a sua volta aveva esteso la sua sfida, lanciando la crema spalmabile Mulino Bianco, un chiaro attacco alla Nutella.

Barilla - prosegue il Giornale - aveva un contratto con Sammontana, ma ora è scaduto e si è aperta così la nuova stagione con Unilever, una delle principali conglomerate del largo consumo a livello mondiale, con 50,7 miliardi di fatturato nel 2020 e oltre 400 brand conosciuti da tutti: nei gelati, Algida, appunto, e Magnum. L’accordo sarà operativo nel gennaio del 2022 e per il momento è ancora in fase di elaborazione. Lo scopo dichiarato è quello di valorizzare alcuni brand italiani e di rafforzarne la presenza nel mercato dei gelati. L’obiettivo è «di lanciare ogni anno referenze innovative» ispirate a biscotti e merendine di successo.