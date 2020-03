Gelmini (Forza Italia): "L'avevamo previsto. La Borsa doveva restare chiusa"

"Lo abbiamo chiesto per primi ieri. Forte e chiaro. E oggi possiamo dire a gran voce che avevamo ragione noi visto il disastro a Piazza Affari". La capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, intervistata da Affaritaliani.it, commenta il crollo record della Borsa di Milano e rivendica come domenica il partito guidato da Silvio Berlusconi avesse chiesto per primo di fermare tutte le Borse europee oltre alle vendite allo scoperto.

"Oggi la Borsa andava chiusa, che ci sarebbero stati seri problemi era evidente già ieri. Lo abbiamo chiesto a gran voce ed è stata una grave imprudenza aver aperto i mercati finanziari dato che era ampiamente prevedibile quello che è poi successo", spiega la presidente dei deputati azzurri.

Di chi sono le colpe? "Purtroppo il governo non ci ha pensato e forse nemmeno le autorità competenti, quindi la Consob. In diverse dichiarazioni di domenica - spiega ancora Gelmini - con Tajani, Giacomoni e la sottoscritta abbiamo chiesto come Forza Italia prima di tutto alla Consob di non perdere tempo vietando immediatamente le vendite allo scoperto e poi di chiudere e sospendere le contrattazioni di tutti i listini europei per non far subire altri danni ai risparmiatori. Non ci hanno ascoltato e oggi vediamo i risultati".

Ma la Lega non vi ha seguito in questa richiesta... "Francamente non mi interessa se la Lega ci segue o no. E' stata una nostra battaglia, la rivendichiamo e avevamo ragione noi", conclude Gelmini.

Coronavirus, Forza Italia: tutta Italia sia zona rossa per due settimane - "Per Brusaferro (Iss) 'non c'e' una parte dell'Italia completamente immune', tutto questo mentre il numero dei contagi sale vertiginosamente e aumentano i decessi. Credo nella scienza e sono convinta che l'Italia ce la fara' ad uscire da questo incubo, ma non e' piu' il tempo delle raccomandazioni. Serve uno sforzo in piu' e se vogliamo realmente ripartire, se vogliamo trovare concretamente una soluzione per le nostre imprese e per la nostra economia, lavorando su nuove misure economiche, prima dobbiamo mettere in sicurezza gli italiani. La nostra salute viene prima di tutto: l'unico modo e' imporre una zona rossa per tutti per i prossimi 14 giorni". Lo afferma la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, che aggiunge: "Uno sforzo incredibile, mi rendo conto, ma utile per cercare di contenere il virus. Per essere pronti alle sfide bisogna essere in buona salute, e per farlo dobbiamo rimboccarci le maniche e credere in noi e nell'Italia. Fermiamoci, sul serio", conclude.