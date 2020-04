Generali, cedola in 2 tranche. 20% delle paghe dei vertici per il fondo Covid

Assicurazioni Generali mette fine all'attesa degli azionisti sul dividendo. Come la concorrente Allianz, il Leone di Trieste distribuirà la cedola di 0,96 euro per azione sull'utile 2019, ma il pagamento sarà diviso in due tranche. E la seconda rata dovrà superare la verifica da parte del consiglio sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali e regolamentari. Dopo lo stop di Unipol i mercati si aspettavano che anche Generali optasse per la sospensione del dividendo come indicato dall'Ivass e dall'Eiopa in seguito alla raccomandazione fatta dalla Bce alle banche. Il gruppo guidato da Philippe Donnet, forte della propria stabilità patrimoniale, ha comunque messo in campo diverse azioni per rispondere all'emergenza coronavirus.

Lo stesso Donnet e i top manager del gruppo rinunciano al 20% della propria remunerazione fino a fine anno. Gli effetti della crisi legata alla diffusione del Covid-19 restano incerti. Nonostante questo, "non ci sono ragioni per avere dubbi sulla stabilità del gruppo, il cui coefficiente di solidità patrimoniale rimane solido e ampiamente all’interno dell’intervallo desiderato", spiega Generali. Il consiglio di amministrazione del gruppo triestino "riconosce inoltre l’importanza del flusso cedolare per molti azionisti istituzionali e retail particolarmente nell’attuale contingenza".

Preso atto delle raccomandazioni diffuse dalle authority, il Cda del Leone ritiene comunque che continuino "a sussistere tutti i presupposti, compresi i coefficienti di solidità patrimoniale, per procedere alla distribuzione del dividendo per l’esercizio 2019".

Riconoscendo "la difficile situazione che si è determinata a livello internazionale a causa dell'emergenza Covid-19", Donnet, i componenti del group management committee e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche "hanno deciso volontariamente di ridurre la propria remunerazione fissa del 20%, a partire da aprile 2020 e fino a fine anno". Il cda dello scorso 12 marzo, ricorda Generali, aveva costituito un fondo straordinario internazionale fino a 100 milioni di euro per l'emergenza Covid-19, che sarà ulteriormente incrementato dall'iniziativa sui compensi del management.