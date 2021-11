Generali-Agricole, trattativa esclusiva: entro anno l'acquisto di La Medicale

Generali e Credit Agricole avviano trattative esclusive per l'acquisto di La Medicale

Generali ufficializza la trattatva con Credit Agricole per acquistare La Medicale, specializzata nell’assicurazione sulla salute. L'esclusiva, secondo Reuters, potrebbe essere accordata prima della fine dell’anno. Per Generali - spiega la nota - l'acquisizione rappresenta un'opportunita' strategica di crescita, raggiungibile anche grazie alla positiva collaborazione con Cre'dit Agricole. Inoltre, "la transazione rafforzera' le linee salute e puro rischio e, complessivamente, il business Danni di Generali in Francia, dal punto di vista strategico e commerciale. Permettera' inoltre di potenziare l'ecosistema di Generali in ambito salute e di espandere la rete agenziale di Generali, con oltre 668 agenti e 765 agenzie in tutta la Francia".

Fondata nel 1948, La Medicale e' uno dei principali player del mercato assicurativo per gli operatori sanitari in Francia, che alla fine del 2020 ha raccolto premi annuali pari a 552 milioni (di cui 80 milioni di premi relativi al portafoglio caso morte assicurato da Predica) e piu' di 600.000 polizze in portafoglio.

Inoltre, La Medicale ha in Francia oltre 300.000 clienti e i suoi prodotti sono distribuiti da una rete specializzata di circa 125 agenti Generali in 45 agenzie. Il progetto - continua una nota - riflette l'impegno di Cre'dit Agricole Assurances a focalizzarsi sul continuo sviluppo del proprio modello di bancassicurazione, fonte di sinergie significative con le altre societa' del Gruppo Credit Agricole. Ogni accordo derivante da queste trattative esclusive e' soggetto al parere dei comitati aziendali e all'ottenimento dell'approvazione da parte delle competenti autorita' regolatorie e garanti della concorrenza. Il perfezionamento dell'operazione e' previsto a meta' del 2022