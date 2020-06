Generali, Caltagirone assente per un meeting. Positivo sul deal Cattolica

Nessun dissenso da parte del socio forte, con oltre il 5% del capitale, Francesco Gaetano Caltagirone, che delle Assicurazioni Generali è anche vicepresidente, per l’operazione Cattolica appena varata da Leone.



Secondo quanto rivelato da Affaritaliani.it, l’ingegnere capitolino, assieme al rappresentante di Leonardo Del Vecchio, il consigliere Romolo Bardin, non ha partecipato al consiglio di amministrazione di mercoledì delle Generali che ha deciso di partecipare con 350 milioni all’aumento di capitale da 500 milioni della compagnia veronese e che consegnerà al gruppo triestino una quota del 24,4% nell’azionariato di Cattolica, portando in dote anche una partnership industriale. Una pesante doppia assenza (Caltagirone e Del Vecchio insieme fanno il 10% del capitale) che qualcuno ha letto come un segnale di scetticismo sulla nuova scelta strategica messa a segno da Philippe Donnet.

Invece, pare niente di tutto questo. Fonti finanziarie rivelano infatti ad Affaritaliani.it che nel giorno del board Caltagirone era impegnato in un meeting aziendale del proprio gruppo e che la sua opinione sul nuovo deal delle Generali è piuttosto positiva.

@andreadeugeni