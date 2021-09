Generali, Caltagirone compra altre 1,07 milioni di azioni e arriva al 6%

Francesco Gaetano Caltagirone arrotonda ancora la sua quota in Generali e sale al 6%. Il costruttutore romano, che aveva in mano il 5,94%, ha acquistato sul mercato con due operazioni lo 0,06% del gruppo assicurativo arrivando cosi' sulla soglia del 6% del capitale. Secondo un internal dealing della Consob Caltagirone ha acquistato nel complesso 1,07 milioni di azioni Generali attraverso VM2006.

Il 7 settembre la societa' ha comprato 550.000 pezzi a 17,4848 euro l'uno e il giorno successivo altre 520.000 azioni a 17,405 euro ciascuna. Il rafforzamento dell'imprenditore, in parallelo con Leonardo Del Vecchio che come emerso ieri, si e' portato a ridosso del 5%, si colloca nella partita in corso per il rinnovo del Cda alla prossima assemblea di aprile e sulla conferma o meno dell'attuale ceo Philippe Donnet.

A decidere se sara' il consiglio uscente a stilare una lista per il rinnovo oppure se i grandi soci privati presenteranno altri candidati dovrebbe essere il consiglio del 27 settembre. In vista dell'appuntamento di fine mese a metà della prossima settimana è allertato il comitato nomine della compagnia il cui maggior azionista è Mediobanca.