Generali, Donnet: "M&A? Ho letto cose sui giornali che non sapevo neanche io"

Banca Generali, Donnet all'Insurance Summit di Milano: "Raggiunti tutti gli obiettivi del piano del 2021"

L’ultima semestrale di Generali ha mostrato “ottimi e solidi risultati dal punto di vista sia della redditività sia della sostenibilità patrimoniale” dimostrando che “la nostra strategia sta funzionando bene anche in un contesto sfidante”.

Lo ha detto all’insurance summit il ceo di Generali, Philippe Donnet. “Siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi del piano al 2021 e oggi siamo in linea con il piano nonostante un contesto sfidante”, per cui “sono fiducioso che riusciremo a portare a casa tutti i nostri obiettivi del piano al 2024”.

Sul fronte dell’M&A “ho letto delle cose interessanti sui giornali di cui non sapevo”, mentre “ciò che è vero è che stiamo esaminando opportunità e decideremo con il Cda cosa fare nel migliore interesse dei nostri azionisti. C’è grande nervosismo e incertezza sui mercati, per cui dobbiamo essere prudenti, ma questo non significa stare fermi”, ha aggiunto.