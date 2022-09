Generali, ipotesi cessione dell'asset bancario a Mediobanca. Rumors

Generali, colpo di scena nel colosso assicurativo italiano: i titoli volano in Borsa

Colpo di scena nel colosso assicurativo guidato da Philippe Donnet: Generali potrebbe cedere l'asset bancario (Banca Generali) a Mediobanca. L'obiettivo è l'acquisto degli asset di gestione patrimoniale di Guggenheim. Lo rivela l'agenzia di stampa economica Bloomberg, citando fonti vicine al dossier.

"Assicurazioni Generali sta valutando un accordo con la società di investimento statunitense Guggenheim Parteners per rafforzare la propria attività di asset management", si legge sul sito internazionale. Tra le opzioni sul tavolo del colosso assicurativo italiano ci sarebbe infatti la possibilità "di vendere l'unità di Banca Generali a Mediobanca", per "aiutare a finanziare un potenziale accordo".

L'agenzia stampa specifica però che i colloqui sono ancora in una fase preliminare: potrebbero concretizzarsi in un nulla di fatto. Generali potrebbe perseguire un altro obiettivo di asset management, sempre negli Stati Uniti.

Al netto di ciò, le indiscrezioni stampa hanno fatto comunque volare i titoli in Borsa: Generali sale dell'1,55%, Banca Generali è sospesa al rialzo (teorico +6,2%). Anche Mediobanca è stata fermata in asta di volatilità con un rialzo teorico del 6,15 per cento.