Banca Generali a Mediobanca nell'operazione Guggenheim. I nodi dell'affare

Mediobanca, i rumor di Banca Generali al patto di consultazione

Sono solo rumor, certo, ma tengono banco nelle sale operative degli investitori di borsa e lunedì saranno portati a quanto apprende l'Adnkronos anche all'incontro del patto di consultazione di Mediobanca che si riunisce in vista dell'assemblea del prossimo 28 ottobre. L'istituto di Piazzetta Cuccia potrebbe diventare proprietaria di Banca Generali se il Leone di Trieste decidesse di cederla per finanziare l'acquisizione di Guggenheim, gruppo attivo nelle gestioni patrimoniali.

Rumor che hanno fatto schizzare le quotazioni sia di Banca Generali (+19,2%) che di Mediobanca (+5,89%). Da Trieste hanno fatto subito sapere che ''la compagnia valuta in maniera continuativa potenziali opportunità di M&A nel perseguimento del proprio piano strategico'' ma che ad oggi ''non è stata presa alcuna decisione di procedere con alcun tipo di operazione''. Secondo la Stampa i nodi prima del blitz americano super-dollaro e asta per cedere la banca.

Certo è che se Generali riuscisse a portare nel proprio perimetro il gruppo americano che vale circa 230 mld di euro di masse, arriverebbe a gestire asset per oltre 900 miliardi di euro, tenendo conto che a fine 2021 la compagnia aveva 710 mld di asset under management con la business unit Asset & Wealth Management a gestire 575 miliardi di asset di cui 113 miliardi di parti terze.

Per farlo, le indiscrezioni puntano o su una partneship strategica o proprio sulla cessione del gioiello Banca Generali guidato da Gian Maria Mossa. L'amministratore delegato da quando ha preso in mano la società controllata dal Leone di Trieste è stato capace di portare le masse gestite da 25 a 80 mld di euro. E in questo caso la maggiore indiziata al banco dei compratori sempre secondo rumor e indiscrezioni che al momento mancano di conferme e commenti, sarebbe appunto l'istituto di piazzetta Cuccia. Mediobanca in passato aveva già aperto il dossier e potrebbe varare l'operazione attingendo al portafoglio titoli dove alla voce Generali c'è un 12,9%.